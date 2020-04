Tiziano Ferro polemico da Fazio: Fabio lo riprende, critiche dal web

Ospite a Che tempo che fa, il cantante solleva una polemica in merito ai suoi concerti attualmente bloccati: il web storce il naso

Tiziano Ferro è stato ospite durante la puntata di Che Tempo che fa andata in onda la domenica di Pasqua. In collegamento da Los Angeles in California, il cantautore si è esibito sulle note de ‘Il conforto’. Terminato il momento canoro, il conduttore ha preso la parola per chiedere a Tiziano come stesse affrontando la quarantena e che aria si respira in questo momento negli Stati Uniti. “Per me è stata una cosa surreale: ho compiuto 40 anni il 21 febbraio. Ho preso un aereo per tornare qui il giorno dopo, sono arrivato, ho aperto gli occhi e il mondo era completamente diverso”. Ferro ha poi lanciato una frecciata nei confronti di Donald Trump visto il lockdown attuato in modo non propriamente tempestivo (secondo il parere dell’artista). Ma sono state le affermazioni successive che hanno spiazzato gli utenti dei social e che hanno richiesto l’intervento di Fabio Fazio. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Tiziano polemico: “Abbiamo bisogno di sapere se potremo fare i concerti e come ripartire”

Mentre Fazio si apprestava a chiudere il collegamento, il cantante di Latina ha chiesto un’ultimo minuto per trattare un’argomento a lui caro: “Non sappiamo nulla, i concerti sono formalmente in piedi perché si arriva fino al 3 di maggio con l’ultimo decreto. Abbiamo bisogno che il governo si esponga, anche noi ci meritiamo un minimo di attenzione e riconoscimento. Quasi mezzo milione di persone hanno comprato, noi siamo bloccati, le persone che lavorano per noi, abbiamo bisogno di sapere se potremo fare i concerti e come ripartire. Abbiamo bisogno di risposte. Siamo al 3 maggio e ad oggi, tecnicamente, non possiamo fare nulla per giugno e luglio”. Il conduttore ha quindi fatto notare in modo molto elegante che è una situazione che coinvolge tutti e facendo intendere che i concerti non sarebbero propriamente un bene necessario. Tiziano ha quindi immediatamente replicato: “Non era per far polemica, è giusto che questo si faccia per tutti. Per quanto riguarda noi, tutti i fan ce lo stanno chiedendo, noi non lo sappiamo”.

Critiche sui social: “Fuori luogo l’intervento di Tiziano”

I telespettatori non hanno gradito e si sono riversati sui social per esprimere dissenso. “Ma Tiziano pensa di essere l’unico ad avere problemi con il lavoro? Vuole delle risposte? Magari averne!”, ha commentato un utente di Twitter, e ancora: “Perfino Fazio imbarazzato, veramente fuori luogo il suo intervento”.