Dopo ore di chiacchiericci e pettegolezzi il cantante si è sentito in dovere di intervenire sui social per spiegare il quiproquò

Alla fine Tiziano Ferro è intervenuto sulla polemica con Beyoncé. Cosa è successo fra i due cantanti? Fra loro assolutamente niente, c’è stato un fraintendimento quando Queen Bey ha reso note le date e le tappe del suo nuovo tour. Nessuna tappa in Italia e questo ha deluso molto i fan di Beyoncé, che non vedevano l’ora di rivederla in concerto. Dovranno rinunciare, oppure saranno costretti a scegliere un’altra tappa in Europa per assistere allo show. Ma è davvero colpa di Tiziano Ferro se Beyoncé non verrà in Italia? Ovviamente no.

La polemica si è scatenata dopo una dichiarazione di un fanclub della cantante, Beyoncé Tribe Italia, secondo cui c’erano trattive in corso per Roma e Milano poi sfumate. Secondo la loro versione erano in programma persino doppie tappe ed era giunta la disponibilità da parte delle due città. A proposito di Milano, però, ci sarebbero stati degli ostacoli che avrebbero spinto la cantante e il suo staff a rinunciare all’Italia.

A proposito di San Siro, il fanclub ha scritto: “Il periodo richiesto da Beyoncé era ed è interamente occupato da un artista che recupera un tour del 2020”. L’artista in questione dovrebbe essere proprio Ferro, o almeno così hanno ipotizzato i fan di Beyoncé che si sono scatenati sui social. C’è stata quindi l’accusa a Tiziano Ferro di non aver fatto esibire Beyoncé in Italia. Dopo aver taciuto per qualche ora, stasera il cantante di Latina ha deciso di intervenire.

“Ma secondo voi io ho davvero il potere di decidere chi può andare o meno a fare concerti a San Siro?”, così ha esordito Tiziano in una storia su Instagram. Ha invitato le persone a usare l’intelletto prima di credere a qualsiasi cosa perché si tratta di una fake news. Anche perché i fatti non coinciderebbero neanche: Ferro ha precisato che lui non ha la quarta data a San Siro. Si è sentito quasi costretto a spiegare l’ovvio, Tiziano Ferro ha spiegato perché non esiste la polemica con Beyoncé:

“Se fosse necessario spiegarlo, tutti noi artisti dobbiamo rimetterci alle istituzioni competenti in campo di permessi e agibilità. Non è nelle mie competenze né nelle mie possibilità poter scegliere chi suona o meno nello stadio di San Siro. Mi sento un po’ cret..no a doverlo precisare ma evidentemente è necessario farlo”

Evidentemente qualcuno è andato oltre con le accuse e le insinuazioni, dando davvero e in tutti i sensi la colpa a Tiziano Ferro sul tour di Beyoncé. Il cantante ha invitato a indirizzare lamentele e polemiche alle autorità e alle istituzioni competenti, anziché a lui. “Soprattutto perché voglio andare pure io al concerto di Beyoncé!”, ha chiosato.