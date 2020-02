Tiziano Ferro in lacrime a Sanremo per Almeno tu nell’universo: “Ho rovinato tutto!”

Sanremo 2020, Tiziano Ferro canta Almeno tu nell’universo: l’esibizione che conquista l’Ariston

Tiziano Ferro si è esibito sul palco dell’Ariston cantando uno dei pezzi più belli della storia della musica italiana, il celebre Almeno tu nell’universo dell’indimenticabile Mia Martini, regalando ai presenti e ai fan da casa emozioni a non finire. Non era facile riuscire a portare a casa un buon risultato perché, diciamocelo, Mimì è una gigante della nostra canzone e dinanzi a lei si rischia di apparire banali e insufficienti in ogni tentativo di omaggiarla. Tiziano sentiva tutto il peso del confronto e la potenza della canzone, ed è arrivato alla fine visibilmente emozionato al punto da non riuscire a pronunciarne tutte le parole.

Ferro in lacrime dopo Almeno tu nell’universo: le emozioni per Mia Martini

Dopo l’esibizione Ferro ha abbracciato Amadeus in lacrime, visibilmente dispiaciuto per non essere riuscito a terminare il pezzo senza emozionarsi. Il conduttore ovviamente gli ha dato subito sostegno: “Tiziano – queste le parole del conduttore al pubblico – ha un grandissimo cuore. Questa – ha poi aggiunto – è una canzone meravigliosa e fortunatamente abbiamo un cantante che canta anzitutto con il cuore”. In realtà l’esibizione di Ferro è stata molto bella, come potete ben vedere dai commenti su Twitter e Instagram, dove il cantautore ha ricevuto tantissimi complimenti da parte di tutti; certo non sono mancate le critiche da parte dei soliti noti ma sappiamo bene che quelle ci saranno sempre.

Amadeus e Tiziano, l’abbraccio dopo le emozioni: “Ho rovinato tutto”

“Che pa…e, ho rovinato tutto!”, ha esclamato Tiziano tra le braccia di Amadeus prima di spiegare che non era mai stata fatta un’interpretazione maschile del brano proprio per via del contenuto. “Verso la fine – ha spiegato Ferro – un po’ non ce l’ho fatta, però io lo volevo fare… Era il mio sogno!”. Un sogno che ha onorato, caro Tiziano, una delle voci più belle della nostra musica e che merita di essere ricordata ogni anno sempre di più. Loredana Bertè non ha ancora scritto nulla sull’interpretazione ma dubitiamo non lo farà nelle prossime ore, anche perché è stata davvero felice quando ha saputo dell’omaggio che avrebbero tributato a sua sorella. Ciao, Mimì!