Tiziano Ferro annuncia l’arrivo del documentario: news e dettagli

Il primo documentario dedicato alla vita e alla carriera di Tiziano Ferro è in arrivo sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video. “Ferro”, il titolo del cortometraggio, sarà in uscita a giugno 2020

Erano insistenti le voci che circolavano già da dicembre 2019, secondo le quali era in programma uno documentario dedito al cantautore di Latina. Durante la promozione del suo ultimo album, Accetto Miracoli, l’artista è stato seguito dalle telecamere: ragion per cui, molto probabilmente, il nuovo progetto avrà come tema il dietro le quinte dell’album, ma non solo. Fin ora solo indiscrezioni, ma poche ore fa, Tiziano Ferro ha pubblicato un post sul suo account ufficiale di Instagram con la locandina del documentario, ufficializzando così quelli che erano solo rumors. Il celebre autore avrà modo di festeggiare i suoi 40 anni durante il lungo tour che avrà luogo questa estate nei principali stadi del Paese. Nel frattempo, il cantante è uno degli ospiti più attesi per l’imminente Festival di Sanremo.

Il documentario e il tour: un anno speciale per Tiziano Ferro e i suoi fan

Sarà sicuramente un anno da ricordare per il cantante. Tiziano sarà impegnato infatti da Maggio a Dicembre 2020 con TZN Tour 2020, una lunghissima tournée durante il quale salirà sui palchi degli stadi più importanti d’Italia. L’artista è atteso a San Siro, all’Olimpico di Roma e per la prima volta anche al San Paolo di Napoli. Poche ore fa, Ferro ha lanciato, tramite il suo profilo Instagram, il primo documentario in cui si parlerà della sua vita, della sua carriera e soprattutto del backstage del suo ultimo album.

Il cantautore sarà presto ospite a Sanremo

Prima di poter assistere al nuovo progetto, Tiziano Ferro salirà sul palco dell’Ariston. C’è molta attesa per la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Il cantautore non sarà in gara, ma sarà ospite in tutte e cinque le serate dello show canoro. Stando alle anticipazioni, nella serata di giovedì, avrà luogo un duetto con un altro grande nome della musica italiana, Massimo Ranieri.