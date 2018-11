Tiziana Rocca annuncia matrimonio in Chiesa con Giulio Base

Tiziana Rocca e Giulio Base si sposano: il 1º dicembre la coppia dirà sì in Chiesa

Profumo di fiori d’arancio per Tiziana Rocca. La famosa imprenditrice e scrittrice ha infatti annunciato il matrimonio con Giulio Base. In realtà la celebre PR e il regista e attore torinese sono già sposati. I due sono infatti convolati a nozze ben 16 anni fa. La coppia però è sposata solo con rito civile. Oggi Tiziana Rocca, napoletana di nascita e romana d’adozione, si accinge a realizzare il suo sogno d’amore con la celebrazione del matrimonio in Chiesa. La cerimonia è fissata per il prossimo 1º dicembre, a 16 anni esatti dalla celebrazione del matrimonio in Comune. Ad annunciare il lieto evento è stata la stessa scrittrice ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. La futura sposa non ha nascosto l’emozione: dopo 16 anni l’amore è ancora come il primo giorno. Titolare della TRC Tiziana Rocca Comunicazione, società specializzata nell’ideazione e organizzazione di eventi, Tiziana Rocca non è solo un’imprenditrice di successo ma anche una mamma e una moglie presente e attenta.

Tiziana Rocca e Giulio Base: matrimonio il 1º dicembre

Come annunciato davanti alle telecamere di Storie Italiane, il programma di Rai2 condotto da Eleonora Daniele, Tiziana Rocca è pronta a pronunciare il fatidico sì davanti all’altare in Chiesa. La PR e il marito rinnoveranno infatti i loro voti d’amore il prossimo 1º dicembre. Giulio Base del resto non ha mai nascosto di aver trovato con Tiziana la felicità e la serenità sempre desiderate. La futura sposa ha dichiarato che si tratterà di una cerimonia semplice e vedrà protagonisti anche i tre figli Cristiana, Vittorio e Valerio. Cristiana farà da damigella d’onore mentre i due maschi Vittorio e Valerio avranno il compito di salire sull’altare per leggere durante la cerimonia. Nessun dettaglio invece è trapelato relativamente alla location scelta dai futuri sposi nè sugli ospiti o ancora il nome dello stilista che disegnerà l’abito da sposa.

Tiziana Rocca e Il segreto del successo: il nuovo libro dedicato ai figli

I nuovi progetti di Tiziana Rocca non si esauriscono però nell’ambito della vita privata. La scrittrice ha infatti da poco dato alle stampe il nuovo libro Il segreto del successo. Il nuovo volume, dedicato ai tre figli, è un invito alle nuove generazioni a credere nei propri sogni e lottare con sacrificio per portare avanti le proprie idee. Perseveranza, coraggio e tenacia sono per Tiziana Rocca gli ingredienti fondamentali per aver successo nella vita.