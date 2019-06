Tiziana Buldini si è sposata: matrimonio a Capri per l’attrice

Tiziana Buldini si è sposata: il marito è l’avvocato Ciro Pellegrino

Fiori d’arancio per Tiziana Buldini. L’attrice di Rieti ha sposato sabato 8 giugno l’avvocato Ciro Pellegrino. Dopo tre anni di fidanzamento i due sono diventati marito e moglie a Capri. Tiziana e Ciro hanno scelto come location del loro matrimonio i Giardini di Augusto, proprio di fronte ai Faraglioni. Dopo la cerimonia gli sposi si sono concessi una lunga festa, alla quale hanno partecipato parenti e amici più cari. Per il grande giorno la Buldini ha indossato un lungo abito bianco firmato Pronovias, rinomato brand spagnolo di vestiti da sposa. Il neo marito di Tiziana, Ciro, è uno dei più richiesti avvocati penalisti italiani e si occupa principalmente di delicate questioni finanziarie e societarie.

Il successo di Tiziana Buldini al cinema e in tv

Tiziana Buldini, classe 1983, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo alla corte più famosa della tv italiana, quella di Uomini e Donne di Maria De Filippi, dove è approdata per corteggiare Fabiano Reffe, ex concorrente del Grande Fratello. Ma lo show Mediaset è stata solo una piccola parentesi nella vita di Tiziana che ha cominciato a studiare recitazione per poi intraprendere la strada dell’attrice. Nel 2008 sono arrivate per l’ex corteggiatrice le prime collaborazioni importanti: quelle con Pupi Avati, Carlo Vanzina, Vincenzo Salemme, Federico Moccia. Tiziana ha preso parte a No problem, Scusa ma ti voglio sposare, Vip. La Buldini ha lavorato pure a Romanzo Criminale -La serie, fiction cult di Sky, diretta da Stefano Sollima.

La carriera dell’attrice Tiziana Buldini

Successivamente Tiziana ha lavorato con Ficarra e Picone nel film Anche se è amore non si vede e ha poi recitato ne Il tempo delle mimose e Universitari. La carriera di Tiziana non si limita solo al grande schermo e alla tv: nel 2010 è stata scelta per posare su Playboy come playmate per il mese di gennaio e febbraio. Ha inoltre lavorato alla seconda stagione di Squadra Mobile 2 e al film internazionale Tale of Tales.