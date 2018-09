Tiromancino: Federico Zampaglione scrive una canzone alla fidanzata Giglia Marra

Federico Zampaglione dei Tiromancino parla del suo rapporto con Giglia

Dopo essersi separato dall’attrice romana Claudia Gerini, Federico Zampaglione, super leader del gruppo musicale dei Tiromacino, torna a parlare della sua nuova vita di coppia. E’ da circa più di un anno che il cuore del cantante ha ricominciato a battere per una donna. La lei in questione è Giglia Marra, attrice pugliese classe 1982 che ha letteralmente rapito Federico. A Grazia, durante un’intervista, Zampaglione racconta il suo nuovo amore per la fidanzata e fa riferimento ai suoi trascorsi sentimentali: “Di fronte alle delusioni della vita puoi chiuderti ma quando c’è un sentimento forte devi riaprirti e darti una possibilità, perchè non è mai troppo tardi”.

Giglia ha conosciuto Federico Zampaglione in un semplice locale

Aggiunge il cantante: “La separazione è stata parte di un percorso di vita. Alcune cose finiscono perchè si chiude un ciclo, in quei momenti sai che devi andare altrove, capire cosa ti ha portato quel capitolo ed essere felice di averlo vissuto”. Alla domanda: Cosa ti fa innamorare di una donna? Federico risponde con sicurezza: “La voglia di vivere cose belle. Di Giglia mi ha colpito il suo essere autentica, lontana da certi atteggiamenti del mio mondo. Ci siamo incontrati in un locale, per caso. E da allora non ci siamo più lasciati”.

Federico dedica a Giglia una canzone del suo nuovo album

La voce dei Tiromancino, annuncia e conferma l’uscita del suo nuovo album in data 28 settembre dal titolo Fino a qui. Con grande orgoglio, Federico include nei suoi nuovi testi anche un brano scritto unicamente e appositamente per la sua fidanzata Giglia Marra. Il titolo della canzone è Noi casomai. Sarà un brano di riconoscimento, pieno d’amore e forti sentimenti. Giglia è la donna, afferma Federico, che è entrata nella sua vita quando non se lo sarebbe più aspettato.