Tini Stoessel e Sebastian Yatra si sono lasciati: Violetta è di nuovo single

Tini Stoessel e Sebastian Yatra non stanno più insieme, è finita la storia tra la star di Violetta e il cantante

Tini Stoessel e Sebastian Yatra si sono lasciati. Lei è la star di Violetta, oggi giovane attrice e cantante. Lui invece è un cantante colombiano e stavano insieme da circa un anno, almeno ufficialmente. Sono usciti allo scoperto infatti a luglio dell’anno scorso, ma si sono conosciuti ben prima. Il loro primo incontro risale al 2017, quando Tini è stata protagonista di un videoclip musicale di Sebastian, del brano Cristina. Quando si sono conosciuti però la Stoessel era impegnata, ma il rapporto era entrato in crisi. Forse per questo Sebastian si è sentito libero di invitare Tini a un suo concerto a Buenos Aires poco dopo il video e pare che lì ci sia stato un bacio.

Sono usciti allo scoperto, ufficialmente, solo a luglio del 2019 dopo che i paparazzi li hanno fotografati insieme durante un viaggio. E da quel momento sono stati loro per primi a pubblicare foto e video sui social, come tutti i ragazzi innamorati della loro età sono soliti fare. Oggi invece è arrivata la notizia della rottura: Tini Stoessel e Sebastian Yatra non stanno più insieme. L’annuncio è arrivato su Twitter: “Volevamo dirvi che con Sebastian abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione. Abbiamo vissuto momenti bellissimo, ma a volte le cose non vanno come immagini. Oggi riteniamo che questa sia la decisione migliore per entrambi e i bellissimi ricordi rimarranno sempre nei nostri cuori. Grazie per tutto l’affetto, vi vogliamo bene”.

Il messaggio è stato postato sui profili Twitter di entrambi e non cambia di una virgola, se non per il colore del cuoricino usato alla fine. Segno del fatto che sia stata una decisione di comune accordo e che non ci siano battaglie in atto, come può accadere spesso quando una relazione finisce.