Tina Turner è morta: le cause del decesso, si è spenta in Svizzera

È morta Tina Turner a 83 anni. La leggenda della musica si è spenta dopo aver affrontato una lunga malattia. L’annuncio è arrivato in questi minuti da parte di un portavoce della celebre cantante, che ha scritto parte della storia della musica a livello mondiale. Stando ai primi dettagli che stanno uscendo fuori, Anna Mae Bullock – questo il suo vero nome – è morta nella sua casa in Svizzera. La cantante statunitense è naturalizzata svizzera. Infatti, viveva qui da diverso tempo. In Svizzera lo scorso hanno Tina Turner aveva acquistato una casa da ben 76 milioni di dollari.

Di seguito il comunicato:

“Tina Turner, la Regina del Rock’n Roll’ si è spenta serenamente oggi, all’età di 83 anni dopo una lunga malattia, nella sua casa a Küsnacht vicino Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un esempio. Ci sarà una cerimonia funebre privata a cui parteciperanno amici intimi e familiari. Si prega di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento difficile”

Tina Turner vita privata: malattia, matrimonio e figli

Impossibile dimenticare i brani di Tina Turner che sono entrati nella storia della musica come Proud Mary, Private Dancer e The Best. A soli 10 anni la cantante aveva dimostrato la sua grande passione per il canto, quando ha iniziato a cantare nel coro della chiesa. Per quanto riguarda la sua vita privata, non si può non citare Ike Turner, a cui la cantante è stata legata sia a livello sentimentale che a quello lavorativo dal 1962 al 1978.

Dopo di che, la Turner ha avuto una lunga relazione con Erwin Bach. Insieme hanno celebrato il matrimonio del 2013, diventando ufficialmente marito e moglie. Con lui la celebre artista si è poi trasferita in Svizzera, vicino a Zurigo, precisamente nella città di Küsnacht. Ed è qui che l’artista ha trascorso i suoi ultimi giorni.

Una vita, la sua, che è stata caratterizzata da momenti difficili per quanto riguarda la salute e non solo. Poco dopo il matrimonio con Erwin Bach, Tina Turner ha avuto un ictus. Nel 2016 le è stato diagnosticato un cancro intestinale. Non solo, la cantante ha dovuto anche affrontare la morte di due dei suoi figli.

Il primo Raymond Craig Turner, nato dalla sua relazione con il musicista Raymond Hill, si è suicidato a 59 anni nel 2018. Il secondo Ronnie, nato dal suo matrimonio con Ike Turner, è morto di cancro a 62 anni nel 2022. A piangere, un anno dopo, la morte della cantante sono gli altri due figli Michael Turner e Ike Turner Jr.