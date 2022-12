Tina Turner, 83 anni, piange la morte improvvisa del figlio Ronnie. A dare la drammatica notizia è stato il sito americano TMZ che ha saputo da fonti vicine alla polizia che l’uomo, 62 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. Al momento non sono chiare le cause del decesso. Non chiaro nemmeno chi ha trovato il corpo esanime. Le prime ricostruzioni sono discordanti: c’è chi afferma che sono stati i vicini di casa ad aver provato a prestare i primi soccorsi e chi invece sostiene che sia stata la moglie di Ronnie, Feda, ad essersi accorta per prima che il marito aveva smesso di respirare. Quel che è certo è che ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Alcuni anni fa a Ronnie fu diagnosticato un cancro. Non si sa se la scomparsa possa essere legata alla malattia.

Sul luogo della tragedia sono arrivati tempestivamente i sanitari e la polizia. TMZ scrive che sono stati attimi concitati. I paramedici giunti nell’abitazione hanno tentato di rianimare Ronnie senza ottenere risultati. Alla fine non è rimasto altro da fare che constatare la scomparsa del 62enne che aveva recitato al fianco di sua madre nel biopic dedicato a Tina Turner, What’s Love Got To Do With It, trasmesso per la prima volta nel 1993. Un’opera in cui la Turner aveva ripercorso le tappe salienti della sua vita. Oltre ai suoi due figli naturali, Tina ha adottato gli altri due figli dell’ex marito, Ike Jr e Mike.

La reazione di Tina Turner

Sui suoi profili social, la star statunitense ha dedicato a Ronnie un messaggio di addio: “Ronnie, hai lasciato il mondo troppo presto. Nel dolore chiudo gli occhi e penso a te, mio ​​amato figlio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Turner (@tinaturner)

Tina Turner, quattro anni fa il suicidio del figlio Craig

Il decesso di Ronnie arriva a soli quattro anni di distanza dalla morte di Craig Raymond Turner, altro figlio della cantante, nato dalla sua relazione a 18 anni con il sassofonista Raymond Hill. Craig si è suicidato sparandosi un colpo di pistola all’età di 59 anni. Ronnie invece era venuto alla luce nel 1960. Fu il frutto d’amore di Tina e del marito Ike. La coppia si era poi detta addio nel 1976. Fu una separazione burrascosa con la Turner che ha accusato Ike di averla ripetutamente picchiata nel corso della relazione. L’uomo è venuto a mancare nel 2007 a causa di una overdose.