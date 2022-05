Tina e Gianni guadagni da capogiro: la rivelazione di Cecchi Paone

Tina Cipollari e Gianni Sperti percepiscono un compenso per la loro partecipazione quotidiana a Uomini e Donne. Un lavoro a tutti gli effetti che l’ex tronista e l’ex ballerino svolgono ormai da oltre un decennio. Secondo alcune indiscrezioni circolate sul web i due prenderebbero da 2 a 4mila euro a registrazione. Dunque in un mese arriverebbero ad incassare oltre 16mila euro!

Nella rubrica che da anni cura su Nuovo Tv Alessandro Cecchi Paone ha commentato la faccenda ricordando che anche se si tratta di valori elevati non bisogna né stupirsi né scandalizzarsi. Il giornalista e conduttore ha spiegato che il mondo dello spettacolo è un po’ come quello del calcio, dove si parla di affari e utilità reciproche ed è normale incappare in guadagni del genere.

Alessandro Cecchi Paone ha precisato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Tutto quello che viene pagato ai vari personaggi che bazzicano nel mondo dello spettacolo rientra nelle casse della televisione sotto forma di audience e di pubblicità”

Dunque compensi che, a detta di Alessandro Cecchi Paone, non dovrebbero far storcere il naso a nessuno. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, oggi spesso ospite del salotto di Barbara d’Urso, ha inoltre rammentato che lo spettacolo è un settore effimero, dove il momento d’oro può finire da un giorno all’altro, senza avere alcun preavviso. E tutti i personaggi che bazzicano il piccolo e grande schermo sono certi della precarietà di questo mestiere.

Il commento di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone ha inoltre precisato che non bisogna dare per scontato le cifre apparse in rete. Molto spesso si rivelano false visto che in alcuni casi le clausole contrattuali sono molto rigorose. Non a caso al momento né Gianni Sperti né Tina Cipollari hanno replicato alla indiscrezioni circa il proprio lavoro a Uomini e Donne. Nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte dei diretti interessati.

Quel che è certo è che entrambi torneranno alla corte di Maria De Filippi anche il prossimo anno: ormai sono una certezza per il dating show e soprattutto per gli ascolti tv. Tina Cipollari e Gianni Sperti contribuiscono alla buona riuscita del programma, seguito ogni giorno da quasi tre milioni di telespettatori.