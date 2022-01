Silvia Toffanin ha avuto la felice idea di ospitare Tina Cipollari e Gemma Galgani a Verissimo. Probabilmente era consapevole di tutto ciò a cui stava andando incontro, ma non del tutto forse. Le due protagoniste di Uomini e Donne non si sono trattenute neanche davanti alle telecamere di un’altra trasmissione, anzi hanno avuto i soliti scontri. Gemma ha accusato Tina delle solite cose, e viceversa, e questo ha fatto sì che si scatenasse il caos. Di sicuro sono stati venti minuti non semplici per la conduttrice, il cui pensiero è volato a Maria De Filippi a un certo punto dell’intervista.

Ciò che è successo a Verissimo è ciò che va in onda dal lunedì al venerdì nei pomeriggio di Canale 5. Tina ha raccontato a Silvia che Gemma si è rifatta per piacere di più agli uomini, Gemma invece sostiene di averlo fatto per piacere di più a sé stessa. E solo alla fine ha ammesso che forse un po’ lo ha fatto pure per gli uomini. I soliti scontri sono avvenuti quando Gemma ha accusato, come sempre, Tina per le sue sventure amorose. Secondo la Dama se sue frequentazioni non hanno mai un lieto fine è sempre per colpa della Cipollari, che farebbe scappare gli uomini.

In realtà non è così, perché come spesso fanno notare a Gemma è lei la responsabile di questi fallimenti amorosi. Lo stesso Gianni Sperti così come Maria le hanno spesso detto di essere troppo precipitosa quando perde la testa per qualcuno. Così come dovrebbe imparare a essere meno pesante. Per lei invece sarebbe tutta colpa di Tina, che non perderebbe occasione di interferire nel suo percorso che potrebbe essere bellissimo senza l’opinionista. A un certo punto, vedendo che non smettevano di litigare, Silvia Toffanin ha alzato la voce con Gemma e Tina e ha esclamato: “Ma come fa Maria a passare tutti i pomeriggio con voi. Alla sera le scoppia la testa, mamma mia”.

Gemma ha continuato a parlare sopra all’altra, Tina ha sbottato e ha minacciato di lasciare lo studio: “Se continua così sono costretta ad abbandonare lo studio. Se continua a dire queste cavolate io mi alzo e me ne vado”. Ovviamente la Galgani non si è fermata, lo ha fatto solo quando Silvia le ha richiamate di nuovo all’ordine invitandole a parlare una per volta. La Toffanin era curiosa di sapere se Tina e Gemma si incontrano fuori da Uomini e Donne. Entrambe hanno risposto di no. “Gemma ho il dispiacere di incontrarla solo qui dentro”, queste le parole di Tina. Non hanno voluto neanche scambiarsi un abbraccio su richiesta della padrona di casa di Verissimo, che era sempre in difficoltà: “Sto sudando”.