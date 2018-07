Tina Cipollari, Kiko Nalli vuota il sacco su figli e Myr Garrido

Kiko Nalli parla del suo rapporto con Tina Cipollari: “Sarà sempre una parte importante della mia vita”

Kiko Nalli torna a parlare del rapporto con Tina Cipollari, facendo riferimento anche ai suoi figli e alla sua nuova fidanzata, Myr Garrido. Intervistato da il settimanale “Nuovo”, citato anche da “Gossip blog”, il famoso hair stylist commenta così la love story avuta con l’opinionista di Uomini e Donne. “Quello tra me e Tina – dice – è stato un amore vero e, quando stavamo insieme, ci siamo sempre rispettati“. Quindi, aggiunge anche: “Per me lei è intoccabile e sarò sempre pronto a difenderla! Tina sarà sempre una parte importante e indimenticabile della mia vita“. Un rapporto sereno, quello tra i due, anche dopo la rottura ufficialmente confermata. “Se oggi andiamo d’accordo – spiega Chicco – lo dobbiamo all’esempio delle nostre famiglie, formate da persone umili e di grandi valori, che non appartengono al mondo televisivo ma a quello reale e che ci hanno aiutato ad affrontare la separazione con il giusto approccio“.

Tina Cipollari, Kiko Nalli: “Ogni volta che guarderò i nostri figli vedrò in loro una parte di lei”

Un rapporto di rispetto, quello che ancora oggi c’è tra Tina Cipollari e Kiko Nalli, legato anche al rispetto per i figli. Intervistato dalla rivista di gossip, Chicco che come lavoro fa il parrucchiere 2.0 fa così sapere: “Abbiamo dato alla luce tre meravigliose creature e formato una bella famiglia, per cui sarebbe stupido rovinare tutto facendo soffrire i nostri figli“. Tra l’altro, nei figli il popolare “mago delle acconciature” dice anche di rivedere la loro madre e, questo, sembra un buon modo per mantenere alto il livello di collaborazione tra i due.

Myr Garrido fan di Tina di Cipollari: la rivelazione di Kiko Nalli

Intanto, Kiko Nalli si è legato sentimentalmente a Myr Garrido, la sua nuova fidanzata. Una “new entry”, almeno per i fan della coppia “scoppiata” di Uomini e Donne, che ha anche lei un buon rapporto con Tina Cipollari: “E’ una sua grande fan, ne ammira la forza d’animo e l’autoironia“, dice infatti Kiko.