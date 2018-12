Tina Cipollari e Gianni senza freni contro Angela del Trono Over

Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni attaccano Angela del Trono Over: le accuse degli opinionisti e non solo

Tina Cipollari e Gianni Sperti continuano a non avere peli sulla lingua. I due storici opinionisti del Trono Over e Classico di Uomini e Donne non le hanno mai mandate a dire. Sull’ultimo numero del magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, l’esuberante bionda e il suo collega si sono scagliati contro una dama del parterre femminile. Di solito non sono mai d’accordo, eppure questa volta si sono fatti la stessa identica opinione. A quanto pare, la signora Angela non piace a nessuno dei due. Le dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati lasciano anche un po’ a bocca aperta.

Tina Cipollari contro Angela del Trono Over di Uomini e Donne: le accuse che spiazzano

Sul magazine di Uomini e Donne, Tina e Gianni hanno confermato quello che già avevano avuto modo di dire nel corso delle ultimissime puntata del Trono Over. La Cipollari è sempre molto diretta e anche questa volta non ha usato giri di parole. “Per me Angela è una arrampicatrice sociale che cerca in un uomo una pensione che le possa permettere quello che con la sua non riesce a fare. Lei cerca viaggi… ristoranti…. questo è il soggetto, queste le pretese.” L’opinionista continua puoi nel dire che secondo lei non arriverà mai un uomo che possa andare bene alla signora Angela. “Non troverà mai quello che cerca, un uomo con i soldi, come ho detto in studio, un uomo-bancomat; quello è l requisito principale e unico.”

Trono Over, anche Gianni contro Angela: le parole di Sperti

Oltre a Tina, anche Gianni non approva l’atteggiamento della dama del Trono Over. “Angela è una persona avida, arrivista e classista! Ha solo un’incolmabile voglia di sistemarsi economicamente. Non le importa con chi e non le importa provare alcun sentimento. Purtroppo credo che troverà un uomo, perché ci sono tanti signori anziani che cadono in queste trappole perché sono vittime della solitudine.”