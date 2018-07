Tina Cipollari di nuovo fidanzata dopo Kikò? Lo scoop

Tina Cipollari ritrova l’amore dopo Kikò Nalli? Lo scoop

Dopo l’improvvisa rottura da suo marito Chicco Nalli, Tina Cipollari pare abbia ritrovato l’amore. La storica e amatissima opinionista di Uomini e Donne sembra si sia fidanzata con un misterioso uomo di Firenze. Ovviamente no, non stiamo parlando di Giorgio Manetti. Come ripetuto più e più volte dai diretti interessati, tra l’esuberante bionda e il gabbiano del Trono Over c’è solo una bellissima amicizia. In ogni caso, il volto reso noto da Maria De Filippi pare si sia innamorata comunque di un bel fiorentino. A lanciare l’inaspettato scoop è il blog di Isa&Chia. A quanto pare, la grande amica di Gianni Sperti è stata vista in dolce compagnia per più di una volta e il fortunato pare sia sempre lo stesso.

Uomini e Donne, Tina Cipollari fidanzata dopo il divorzio da Kikò: gli ultimissimi gossip

La vulcanica Tina è stata avvistata pochi giorni fa in compagnia del suo ormai ex marito Kikò. Lei è apparsa un po’ più rotonda del solito e per questo si è subito pensato ad una presunta gravidanza. In ogni caso, tale gossip non è stato né confermato né smentito. Intanto, però, una lettrice di Isa&Chia ha raccontato di aver visto la Cipollari a Firenze per svariate volte e sempre insieme allo stesso uomo. I due sono sembrati a tutti in atteggiamenti piuttosto dolci, tant’è che si è iniziato a pensare che tra loro ci fosse una qualche liaison d’amore. Ovviamente resta un grande punto interrogativo. Al momento, si attende una qualche dichiarazione da parte della stessa Cipollari.

Tina Cipollari dopo Kikò: ritrovato l’amore a Firenze? L’indizio

L’uomo con cui pare avere una storia d’amore la simpatica Cipollari è apparso in compagnia della donna anche in alcuni scatti condivisi sui social. Insomma, i due non sembrano essere intenzionati a nascondersi. La lettrice del noto blog racconto che i due si baciano e abbracciano alla luce del sole, senza avere paura di essere visti da qualcuno. Detto ciò, ci verrebbe quasi da escludere a priori la presunta gravidanza di Tina.