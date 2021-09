Tina Cipollari è rifatta: “Ecco cosa diceva Gemma Galgani di me e ora…”

Passano gli anni ma a Uomini e Donne resta la rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. I recenti ritocchini di quest’ultima hanno scatenato le polemiche e l’opinionista di Uomini e Donne non ha perso occasione per attaccare la Dama di Torino. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tina ha usato parole di fuoco per l’eterna rivale, accusandola di incoerenza per le scelte dell’ultimo periodo.

Tina Cipollari ha ricordato le dichiarazioni di qualche tempo fa di Gemma Galgani:

“Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare. E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare. Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico”

A detta della Vamp di Uomini e Donne, dunque, Gemma Galgani sarebbe una persona incoerente nonché risibile per la scelta di recarsi dal chirurgo estetico all’età di 71 anni. Secondo Tina Gemma si è rivelata una donna ridicola che di fatto non è migliorata davvero nonostante le varie operazioni.

Durante l’estate 2021 Gemma Galgani ha ritoccato labbra e seno mentre qualche anno fa si è concessa un lifting al viso e ha aggiustato i denti. Oggi l’ex fiamma di Giorgio Manetti è molto diversa dalla donna approdata alla corte di Maria De Filippi un decennio fa.

“Magari il prossimo anno sarà la volta dei glutei!”, ha ironizzato Tina Cipollari, che ha poi aggiunto:

“Non condivido la sua scelta. Lei non si accetta e rincorre l’età perduta perché vorrebbe far colpo su uomini molto più giovani. Ma se io fossi uomo mi farebbe impressione, perché ormai la sua pelle ha perso elasticità”

Tina Cipollari: “Mai stata invidiosa di Gemma Galgani”

Alla rivista edita da Cairo Editore Tina Cipollari ci ha tenuto a precisare che non è mai stata invidiosa di Gemma Galgani, come sostiene più di qualcuno da anni. L’ex moglie di Kikò Nalli si è detta soddisfatta e orgogliosa della sua vita, che non cambierebbe per nulla al mondo con la protagonista del Trono Over.

Perché Gemma Galgani si è rifatta il seno

Gemma Galgani ha spiegato di aver dato una rinfrescata al suo decolleté per sentirsi ancora desiderabile. La star del dating show di Maria De Filippi ci ha tenuto a precisare che non ha fatto nulla di eccessivo ma si è limitata a ritrovare il seno di un tempo, di quando era ragazzina.

La Galgani oggi si sente benissimo e non vede l’ora di incontrare il grande amore dopo questo nuovo ritocchino estetico. Nonostante le numerose delusioni sentimentali la Dama continua a credere nel principe azzurro e spera che la nuova stagione di Uomini e Donne sia quella giusta per cambiare vita.