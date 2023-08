Tina Cipollari conduttrice: pronto uno show tutto suo, rumor

Dopo le voci della sua cacciata da Uomini e Donne, poi smentite dalla stessa Tina Cipollari, nuove indiscrezioni stanno infiammando il web circa l’avvenire lavorativo della celebre opinionista del dating show di Canale 5. A quanto pare infatti il futuro potrebbe avere in serbo delle belle novità per Tina Cipollari che, per la prossima stagione televisiva, potrebbe avere qualche impegno in più della sua ormai storica partecipazione a Uomini e Donne al fianco di Gianni Sperti e Maria De Filippi.

Un nuovo programma per Tina Cipollari

Al momento si tratta solamente di un’indiscrezione che peraltro non è stata ancora confermata o smentita dalla diretta interessata. Stando a quanto riportato da Dagospia.com il futuro lavorativo di Tina Cipollari potrebbe non solo essere legato al suo ritorno a Uomini e Donne. Stando alle voci riportate dal sito di gossip, l’opinionista potrebbe anche avere che fare con una nuova esperienza in ambito televisivo: “Altro che cacciata da “Uomini e Donne”: oltre a essere stata riconfermata, la storica opinionista Tina Cipollari potrebbe condurre un programma tutto suo su La 5” si apprende dalle Pillole di gossip lanciate da Ivan Rota.

Di cosa potrebbe trattarsi? C’è chi ipotizza un nuovo spin-off su Uomini e Donne ma ogni congettura al momento potrebbe essere valida. Come sempre però in questi casi il condizionale è d’obbligo e per avere certezze si dovrà attendere ancora un po’ di tempo, almeno fino a che qualcuno non deciderà di fare chiarezza su queste voci. Quello che è certo è che fino a oggi Tina Cipollari ha (quasi) sempre svolto il ruolo di opinionista o giurata. Non sarebbe però la prima volta per Tina al timone di un programma: nel 2005 infatti ha presentato per delle televisioni locali una trasmissione dal nome VipMania, prima di allontanarsi per qualche anno dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia.

Il ritorno a Uomini e Donne

L’unica notizia certa al momento riguarda il fatto che molto presto rivedremo Tina Cipollari nei panni di opinionista nel celebre dating show condotto da Maria de Filippi. Da settembre infatti la Cipollari tornerà a fare ciò che le viene meglio: commentare, spesso e volentieri anche ironicamente, le vicende dei protagonisti del parterre del Trono Classico e Over di Uomini e Donne. In sua compagnia ci saranno anche Gianni Sperti e Tinì, la cui riconferma è dietro l’angolo.