Tina Cipollari, Belve: “M’apprezzano a Mediaset?”. Replica perfetta

Tina Cipollari ospite in extremis a Belve. La vulcanica opinionista di Uomini e Donne è stata chiamata all’ultimo per sostituire Teo Mammucari che, dopo nemmeno cinque minuti di intervista con Francesca Fagnani, ha tagliato la corda in polemica e adirato con il talk. Fuori il comico romano, dentro Tina che, naturalmente, è stata frizzante e per nulla scontata (il faccia a faccia integrale sarà mandato in onda in prima serata su Rai Due martedì 10 dicembre).

“Quasi tutti mi amano. Chi non mi ama conduce una vita triste”, ha subito sottolineato, con il suo classico stile irriverente e pungente. Una delle critiche che si sente dire da quando ha raggiunto fama televisiva è che è un personaggio trash. Sulla questione ha chiosato: “Non mi sento trash sono popolana, popolare: appartengo al popolo”.

Tina, in qualche modo, è stata l’inventrice del ruolo di opinionista. O per lo meno di un certo modo di ricoprire la parte. Prima tale ruolo esisteva sì in tv, ma non era così marcato. Cipollari, a proposito di ciò, ha rivendicato la sua originalità: “È un mestiere che ho inventato io, guardando gli altri mi viene da ridere, dicono tutti cose scontate”. Quando la padrona di casa di Belve le ha domandato se c’è qualcuno o qualcuna che potrebbe essere il suo o la sua erede, ha risposto in modo secco: “Nessuna. Non ci può essere, neanche se mi clonano”.

La conduttrice ha poi menzionato un vecchio post dell’opinionista. Sui social scrisse un contenuto dopo che si susseguirono diverse voci su un suo presunto licenziamento da Mediaset. Nel post scrisse pure con “un caro saluto a Piersilvio”. Qualcuno vide una punta di polemica nelle sue parole. Nulla di tutto ciò, a detta di Tina.

“Sì. Un saluto un po’ frainteso, fu visto come una sfida. Era invece solo un caro saluto a Piersilvio” che “personalmente non conosco”, ha sottolineato la Cipollari innanzi a Francesca Fagnani la quale ha incalzato chiedendo se i piani alti del Biscione le abbiano mai manifestato stima per le sue performance a UeD: “I vertici dell’azienda le hanno comunque fatto arrivare apprezzamenti?” “No”, ha replicato secca Tina. Fagnani ha insistito: “Lei non sa cosa pensano veramente loro?”. Altra risposta lapidaria: “Penso bene, sennò non sarei lì da 24 anni”.

Tina Cipollari volto storico di Uomini e Donne

Da oltre due decenni Tina Cipollari è un volto storico a Uomini e Donne. In tandem con Gianni Sperti, forma un duo coeso e affiatato nel dating show di Maria De Filippi. Ogni estate si susseguono indiscrezioni infondate su un loro presunto addio al programma da parte dell’ex ballerino e della romana, che puntualmente rimangono al loro posto.