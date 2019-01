Tiki Taka si ‘fonde’ con Pressing e passa da Italia 1 a Canale 5

Tiki Taka si ‘fonde’ con Pressing: da Italia 1, dopo ben 195 puntate in sei anni, passa su Canale 5. Pierluigi Pardo confermato alla conduzione del salotto sportivo più chiacchierato d’Italia

Tiki Taka trasloca da Italia 1 a Canale 5. Dopo sei anni e ben 195 puntate in onda sulla seconda rete Mediaset, il celebre programma condotto da Pierluigi pardo e curato dalla testata SportMediaset (diretta da Alberto Brandi) passerà sulla rete ammiraglia del Biscione dove si ‘fonderà’ con Pressing, altra trasmissione sportiva (sempre guidata da Pardo). Nonostante la nuova collocazione di palinsesto, sarà salvaguardato il mix di cronaca sportiva, attualità e approfondimento, ricetta che ha permesso al talk di consacrarsi in termini di ascolti negli anni. La ‘fusione’ e lo spostamento di rete avverranno già a gennaio, tra pochi giorni.

Cambio di palinsesto a partire dal 20 gennaio 2019

Il talk show sportivo, che oltre agli ottimi ascolti, è risultato vincente in termini social, migrerà fin da subito su Canale 5. Dunque, con la ripresa del Campionato di calcio di Serie A lo troveremo sulla rete ammiraglia già domenica 20 gennaio, in seconda serata. L’obiettivo prefissato è quello di restare il punto di riferimento per gli appassionati del ‘gioco più bello del mondo’ e non solo. Per farlo, da un lato conserverà lo spirito critico e di approfondimento che l’ha sempre contraddistinto, dall’altro darà ampio spazio all’attualità, assicurando ai telespettatori una sintesi accurata del turno di campionato con tutti i gol e gli highlights dei match giocati, la moviola, i collegamenti dai campi e i commenti dei protagonisti degli eventi sportivi.

Tiki Taka, il salotto sportivo più ‘popolato’ della tv italiana

Naturalmente alla guida di Tiki Taka ci sarà ancora il giornalista Pierluigi Pardo. Al suo fianco ritroveremo la vulcanica Wanda Nara, moglie e agente del capitano dell’Inter Mauro Icardi. Altri ospiti fissi saranno l’intellettuale Giampiero Mughini e l’allenatore napoletano Ciro Ferrara, a cui si aggiungeranno di volta in volta molti altri volti noti di diversi ambiti: attori, ex sportivi, atleti del presente, giornalisti, registi, modelle, fidanzate di calciatori…