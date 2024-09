TI,Jenny e Alessia cattiverie in diretta: ‘Siria bugiarda, Martina snob’

Ieri sera abbiamo assistito all’ennesima diretta su Instagram di alcuni concorrenti di Temptation Island. Nello specifico si tratta di Jenny e Alessia. Le due, ormai amiche, spesso gestiscono queste dirette insieme. Solitamente, però, i racconti sono scontati e noiosi. Lo scopo, per lo più, è quello di mantenere un fandom attivo e vivace. Questa volta invece, tra cuoricini e banali informazioni, è emerso finalmente qualcosa di interessante. Infatti le domande circa il rapporto con Siria e quanto accaduto tra Karina Cascella e Lino non sono mancate. Al punto tale che le due non hanno potuto esimersi dal rispondere.

Quando una fan ha chiesto loro se sentissero ancora Siria le due hanno avuto reazioni diverse. Mentre Alessia ha taciuto accennando una smorfia, Jenny ha risposto con un gelidissimo “sì”. Lasciando trapelare che, di fatto, qualche problema c’è stato. Poi gli è stato chiesto se nel gruppo ci fossero mai state discussioni. Lì entrambe hanno confermato che ci sono stati dei litigi. Poi Jenny ha dichiarato quanto segue:” Sarà il tempo a darvi e a darci tutte le risposte, le persone si rivelano nel tempo”. A questa affermazione Alessia ha annuito con fermezza complimentandosi con le parole dell’amica. Il riferimento può essere solo a Siria dal momento che, per le altre ragazze del gruppo, hanno speso solo parole di stima. Anche se Jenny non è poi così convinta di Martina.

Jenny parla dei rapporti con Martina e Alessia di quelli con Lino

Sembra infatti che neanche i rapporti con Martina siano più così idilliaci. Infatti, in risposta a chi chiedeva con chi avessero maggiore intesa, le due non hanno menzionato Siria ma neanche Martina. Jenny ha parlato di differenze “sociali” facendo, molto probabilmente, riferimento ai diversi stili di vita. Martina infatti può permettersi viaggi e spese che le altre presumibilmente non possono. Questa situazione potrebbe avere generato delle invidie nel gruppo tali da far “allentare” alcuni rapporti.

Infine è stata chiesta ad Alessia un’opinione su Karina Cascella e Lino. La stessa ha così risposto: “Io ho voluto difendere una persona (Lino) a cui ho voluto bene per anni. Lui non mi ha mai maltrattata e ci tenevo a specificarlo”. Insomma Alessia nel diverbio tra la Cascella e Lino sembra parteggiare proprio per il suo ex fidanzato tanto che in molti l’hanno accusata di essere falsa. A questo punto Alessia, risentita per queste accuse, ha anche detto: “Smettetela di paragonarci a Mirko e Perla. Noi non c’entriamo nulle con loro e non siamo tornati insieme”. Staremo a vedere cosa accadrà al Grande Fratello…