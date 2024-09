TI, Jenny commenta la diretta di ieri e viene zittita: “Sei un’idiota!”

Ieri sera è avvenuto qualcosa al limite del surreale. Ex concorrenti di Temptation Island che commentavano l’edizione corrente. Nello specifico si trattava di Alessia e Jenny. Le due, ormai collaudate amiche, si sono presentate in diretta su Instagram mentre assistevano alla puntata in onda. Alessia, in particolar modo, ha voluto commentare la storia tra Titti e Antonio. Le assonanze con la sua ex-coppia sono molteplici e Alessia ha espresso opinioni veramente forti verso Antonio. Probabilmente ha rivisto in lui molti degli atteggiamenti avuti da Lino. Ma, tra i commenti di chi assisteva alla diretta, non sono mancate osservazioni interessanti.

Infatti come Alessia, anche Jenny ha voluto esprimere un suo parere sui nuovi concorrenti. La fidanzata di Tony, dobbiamo dire in maniera molto svogliata (come biasimarla!), osservava la puntata e anche lei esprimeva il suo dissenso nei confronti dei fidanzati. Specialmente per Antonio e Alfred. Sia lei che Alessia continuavano a ripetere quanto questi personaggi facessero schifo. Poi un utente ha scritto: “Jenny ti giuro sei proprio idiota perché dopo tutto quello che ti ha fatto (Tony) ci stai ancora insieme e fai pure la moralista”. Jenny a quel punto si è inviperita e ha risposto affermando che lei fa ciò che vuole. Ha poi aggiunto che nessuno ha il diritto di criticare l’operato altrui.

Jenny e Alessia ne escono come due ipocrite dopo i commenti di ieri

Le parole di Jenny lasciano un po’ perplessi dal momento che sia lei che Alessia stavano proprio commentando amaramente sia Antonio che Alfred. Va detto che l’utente in questione non ha proprio tutti i torti. Infatti le due si sono sbizzarrite in commenti anche piuttosto forti. Quando poi, in realtà, entrambe hanno sopportato lo stesso. Jenny ha addirittura deciso di perdonare il fidanzato, Tony, e di tornarci insieme. Insomma “chi è senza peccato… scagli la prima pietra” potremmo dire.

Ad un certo punto della diretta è intervenuta anche Ludovica. Lei però non stava guardando la puntata di Temptation Island perché era in giro con un’amica. Ludovica è comparsa, più che altro, per smentire la notizia che fosse incinta. Infatti dopo cinque minuti ha abbandonato la diretta. Jenny e Alessia hanno invece continuato a commentare la puntata senza farsi mancare battutine sui vari protagonisti.