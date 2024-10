TI, forti dubbi su Alfred e Anna. Ecco ciò che non si è visto ieri sera

Lo schieramento dei programmi Mediaset di questo autunno non sembra essere molto vincente. Infatti i programmi di punta del prime time come il Grande Fratello e Temptation Island non hanno avuto il successo sperato. Anche se, a dir la verità, i presupposti per capirlo c’erano tutti. Ieri sera la puntata di Temptation ha avuto ascolti migliori. Certo è che i falò di confronto finali attirano sempre il pubblico da casa. Poi c’era stato anche lo spoiler del fatidico bacio tra Alfred e la tentatrice Sofia. Spoiler che, chiaramente, aveva aiutato ad accrescere la visibilità della puntata. Così in molti ieri sera sul proprio divano, e stuzzichini alla mano, hanno atteso l’arrivo della coppia formata da Alfred e Anna. Tutti pronti ad assistere allo “scioglimento dei ghiacci” tra Alfred e Sofia. E a vedere la reazione di Anna. Io nello specifico mi sono ritrovata con il mento a terra come quando nei fumetti rappresentano lo stupore.

Il motivo però non è quello che pensate. Perché il mio stupore non era dovuto alle scene a cui ho assistito. Siamo onesti! Quei baci tra Alfred e la tentatrice Sofia erano più casti dei baci della Disney. Insomma ogni speranza di provare nuovamente le emozioni che ci hanno trasmesso altri protagonisti in passato è svanita insieme alla passione di Alfred. Mi direte voi che il motivo potrebbero essere le telecamere. Quei due soggetti fino a poco prima si strusciavano su un lettino da spiaggia. Lei ha posato il suo seno su di lui in mille occasioni. Darsi un bacio frutto della passione covata per giorni non era certo uno scandalo. Anzi! Avrebbe invece dato la giusta sincerità ai momenti che avevano vissuto fino a quel momento. Avrebbe creato l’empatia verso il pubblico da casa. Ci saremmo sentiti coinvolti insomma. E invece così non è stato.

Anche la reazione di Anna non convince completamente!

Alfred e Sofia hanno lo stesso intento. Quello che traspare, tra frasi fatte e strusciamenti inutili, è un avvicinamento tra due persone simili. Tanto che molto probabilmente avranno anche una storia al di fuori. Approfitteranno dei brevi momenti di notorietà. Per poi finire definitivamente nel dimenticatoio. Ma veniamo invece alla reazione di Anna, la fidanzata (ormai ex) di Alfred. Anche nel suo caso siamo abbastanza sbigottiti. Intanto perché se tu vedi il tuo ragazzo che struscia le parti intime con quelle di un’altra donna forse non aspetti il bacio ma lo molli prima. Poi perché ci sono tantissime cose poco chiare.

Sia Alfred che Anna parlano del fatto che lui sia stato aiutato dalla famiglia di lei. Non si capisce se si tratti di una questione affettiva o economica. Sta di fatto che il continuo citare questi due genitori non ha senso. Mi spiego meglio. Alfred non dovrebbe comportarsi così a prescindere e non perché, possibilmente, viene visto da due persone che avevano stima di lui. Anna da donna ferita avrebbe dovuto chiudere da tempo. E io intendo che avrebbe dovuto lasciarlo già prima di Temptation. Proprio per questo anche lei non ha smosso alcuna emozione, neanche nel momento del suo “crollo emotivo”.

Sinceramente il problema dei programmi in questione ritengo sia dovuto proprio a questa incapacità di trasmettere emozioni. Temptation, ma anche il Grande Fratello, sono programmi che hanno avuto successo grazie all’empatia. Condividere uno stato emotivo, anche attraverso uno schermo, funzione sempre. Io che sono a casa tornerò a seguire quel programma televisivo perché mi ha emozionato e divertito. La noia è la tomba della televisione, non solo dell’amore!