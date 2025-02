Thiago Corona in ospedale. “Sta reagendo bene”, cosa è successo

A poche settimane dalla nascita del figlio, Fabrizio Corona ha pubblicato una foto con il bambino in ospedale. Lo scatto ha allarmato subito i fan che seguono l’ex re dei paparazzi e la sua fidanzata Sara. Adesso sembra che il neonato stia bene ma la preoccupazione dei genitori è stata tanta.

Cosa è successo al figlio di Fabrizio Corona

Thiago ha avuto la sua prima bronchiolite che ha fatto agitare i neo genitori Fabrizio e Sara. “Non c’è stata cosa peggiore di averlo visto stare male” hanno scritto l’ex re dei paparazzi e la sua compagna in una foto pubblicata sulle loro storie Instagram.

Come sta adesso

Nella stessa foto in cui mostra il neonato, Corona ha aggiunto che il bambino sta reagendo bene alle cure. “Sei il mio cuore baby, speriamo di tornare presto a casa”.

La nuova famiglia di Corona

Dopo anni in carcere, Fabrizio Corona ha iniziato una nuova vita insieme alla sua compagna Sara e al piccolo Thiago nato il 21 dicembre 2024. Oggi sono una famiglia felice nonostante la differenza di età tra i due fidanzati, anzi, avrebbero già in mente di fare il secondo figlio e si augurano di poter mettere al mondo una femmina. Tuttavia, l’ex re dei paparazzi in una recente intervista ha rivelato che non esclude il fatto che tra qualche anno lui e Sara potrebbero lasciarsi.

Anche la giovane modella ha parlato del suo compagno in un’intervista rilasciata a Chi: “Gli anni sono proprio l’ultima cosa. Fabrizio è la giovinezza, è un eterno Peter Pan. E poi ha quello che davvero pochi hanno: non c’è una giornata in cui si svegli senza un sorriso. Ha tremila cose, impegni e guai, ma è sempre contento. – ha affermato – Me ne trovi uno così. E poi è coinvolgente, ti dà forza in tutto. E ora con il bambino abbiamo il nostro equilibrio, tutto sta andando bene, non diciamolo troppo ad alta voce”.

Chi è Sara Barbieri

Sara Barbieri e Fabrizio Corona stanno insieme da qualche anno e i due sembrano molto innamorati. Oggi con la nascita del piccolo Thiago sembrano aver trovato il giusto equilibrio. Ma chi è la giovane fidanzata? Sara è una modella di 25 anni. Da molti conosciuta per aver lavorato a diverse a campagne pubblicitarie di abbigliamento e gioielli per marchi come Dolce e Gabbana. Anche sui social è molto attiva e seguita da migliaia di follower con la quale condivide foto e video di alcuni momenti della sua vita pubblica e privata.