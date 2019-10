The Walking Dead 11 ci sarà: nel cast anche Lauren Cohan, confermato il ritorno

News The Walking Dead 11: ci sarà e tornerà Lauren Cohan

No, non è un abbaglio e avete letto bene: The Walking Dead 11 ci sarà, e si tratta di una notizia ufficiale. La conferma è arrivata direttamente dal Comic-Con di New York, dove tra l’altro è stata confermata anche la presenza di Lauren Cohan nel cast: due splendide notizie per la serie survival horror più amata di sempre assieme ai suoi spin-off. Non sappiamo ancora in che modo tornerà Maggie, personaggio che – come senz’altro saprete – è interpretato dalla Cohan, ma si dice che già alla fine della decima stagione potrebbe essere intravista in alcuni spezzoni; nient’altro è stato detto e per avere la conferma dovremo aspettare domenica, quando l’episodio andrà appunto in onda.

Maggie torna a The Walking Dead 11: colpo di scena per il cast della nuova stagione

Il ritorno di Maggie era tutt’altro che scontato, bisogna dirlo, tant’è che a maggio la showrunner Angela Kang non si era affatto sbilanciata sostenendo di non essere sicura di poter dire molto sull’argomento (questo il succo delle sue dichiarazioni a EW); certo, aveva fatto intendere che “ci stavano lavorando” ma da qui a credere in un ritorno sarebbe stato azzardato. Anche perché Maggie non si vedeva dal quinto episodio della nona stagione, quando lasciò il gruppo con la piccola Hershel per inseguire i sogni di Georgie.

The Walking Dead 11 confermato: dieci stagioni di successi

Adesso il ritorno di Maggie è ufficiale, e i fan di Lauren Cohan non possono che festeggiare, soprattutto se considerate che il rinnovo di The Walking Dead era da mettere in conto ma era comunque tutt’altro che scontato. La serie ha milioni di fan in tutto il mondo e continua a riscuotere un ottimo successo nonostante i cambiamenti, i salti temporali e le tante stagioni: questa sì – possiamo dirlo con certezza – che è una bella notizia.