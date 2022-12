The Voice Senior: morta Claudia Arvati, tragico annuncio di Baglioni

È morta Claudia Arvati di The Voice Senior. La cantante è venuta a mancare nelle scorse ore e a dare la notizia è stato Claudio Baglioni sui suoi profili social network. E non solo lui. Claudia ha partecipato a The Voice Senior ma ha lavorato anche con Baglioni per tanti anni, per questo l’artista si è precipitato sui social per darle l’ultimo saluto. È stata corista in tanti tour di diversi artisti italiani. Proprio su un blog dedicato a Baglioni, inoltre, si legge anche il motivo della scomparsa della cantante.

A quanto pare, la Arvati stava combattendo da anni contro una malattia che purtroppo alla fine l’ha portata via. “Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi”, questo il messaggio di Claudio Baglioni sui social per la sua corista. Nel corso della sua carriera, la Arvati ha lavorato anche come doppiatrice di film Disney e ha prestato la voce a diverse colonne sonore per film e fiction.

Nata a Mantova il 14 novembre 1960, Claudia Arvati è morta all’età di 62 anni. Lavorava anche come insegnante di canto. La sua passione per la musica è sbocciata da bambina, quando aveva 8 anni infatti frequentava già la scuola di musica. Ha studiato canto, chitarra e basso. A 17 anni si è trasferita a Roma e ha iniziato a lavorare con altre donne, mettendo su un gruppo tutto al femminile di cover.

Ha fatto parte del gruppo musicale i Pandemonium e ha lavorato insieme a Donatella Rettore, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Gigi D’Alessio, Gianni Morandi, Andrea Bocelli e Giorgia. Oltre che con il già citato Baglioni. Claudia Arvati ha partecipato a The Voice Senior 2, ma non era la sua prima esperienza televisiva. Ha preso parte a Furore, Passo Doppio, Fantastico per ben cinque volte, Amici, La Corrida e Carramba. Ha fatto parte dei coristi di Sanremo per ben cinque edizioni. Intanto ha cominciato a lavorare come insegnante di canto ed è diventata direttrice del Coro Roman Academy.

Anche Gigi D’Alessio ha ricordato la cantante sui social. Questo il suo ultimo saluto a Claudia Arvati: “Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia”.