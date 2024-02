The Voice Senior, la concorrente non sa il regolamento: caso unico

Proseguono le blind audition a The Voice Senior. Nella puntata in onda venerdì 23 febbraio è successo un qualcosa di unico nella storia del programma. Una concorrente si è presentata non conoscendo benissimo, per usare un eufemismo, il regolamento. In studio ha così innescato inconsapevolmente una marea di risate. Stiamo parlando di Rita Begher, 64 anni. La donna, arrivata da Francavilla Fontana (comune in provincia di Brindisi), è divorziata ed è mamma di due figli. Di professione operatrice socio-sanitario, è anche nonna.

Ebbene, nel talent ha intonato Zingara di Iva Zanicchi. Unico dei giudici a girarsi Clementino. Ed è qui che è scattato l’esilarante patatrac. Al momento della decisione del team, in questo caso obbligata visto che il solo ad essersi voltato è stato appunto il rapper campano, Rita ha insistito per essere arruolata da Gigi D’Alessio di cui è fan sfegatata. Il punto è che la signora Begher pensava davvero di poter scegliere lei con chi stare, nonostante quasi tutti i coach non si sono voltati.

“Dì la verità, sei felice di andare nel team di Clementino?”, ha chiesto D’Alessio per prendere un po’ per i fondelli il rapper. La domanda ha innescato un qui pro quo senza fine. “Siete tutti bravi, però io scelgo Gigi, perché mi piacciono le sue canzoni. Scusami Clementino”, la risposta seria di Rita. Risate in studio. “Allora Rita, il concorrente può scegliere solo i giudici che si sono girati, quindi puoi scegliere solo me, con tutto il bene per D’Alessio”, ha spiegato ‘Cleme’. Altre risate. Tutto chiaro? Non per la cantante.

“Però io amo molto le sue canzoni, quelle di Gigi. Tu Clementino sei bellissimo ma…”, ha risposto la Begher, non avendo compreso che poteva scegliere solo il rapper che infatti ha ribadito ridendo: “Non hai capito, devi stare con me”. D’Alessio ha alimentato la caciara con una domanda: “Quindi chi scegli?”. “Gigi”, ha scandito di nuovo Rita. “Nun se girato”, la chiosa di uno sfinito Clementino. Ha provato a riportare ordine la padrona di casa. “L’avete messa in confusione. Ora va a casa non sa più con chi deve stare. Tu ufficialmente sei nella squadra di Clementino”, ha spiegato Antonella Clerici. Tutto chiaro? Non ancora.

D’Alessio, sghignazzando: “Rita, chi scegli?”. Risposta: “Te”. “Non si può fare”, la sottolineatura di un Cementino piegato dalle risate. Alla fine in qualche modo la signora Begher ha capito che l’unica sua scelta era il rapper. Meglio tardi che mai! Sui social la vicenda ha scatenato una miriade di telespettatori che hanno fatto piovere ironie e sarcasmi.