The Voice Senior con Antonella Clerici: svelati i nomi dei 4 giudici/coach

Tutto pronto per il nuovo programma Rai The Voice Senior, costola del classico The Voice of Italy trasmesso su Rai Due con alcuni anni di pausa dal 2013 al 2019. Lo show musicale approda per la prima volta su Rai Uno sotto la guida di Antonella Clerici, di nuovo sul piccolo schermo dopo diversi mesi di pausa. Stando a quanto spifferato da Tv Blog i quattro giudici della trasmissione saranno: Albano Carrisi in coppia con la figlia Jasmine, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino. Per Albano, Loredana e Gigi non è la prima volta in un format del genere: Carrisi e D’Alessio hanno già lavorato al classico The Voice. La Bertè, invece, è stata per tanti anni uno dei volti di Amici di Maria De Filippi. Prima volta da giudice/coach per il rapper napoletano Clementino così come per Jasmine Carrisi, la figlia che Albano ha avuto diciannove anni fa dall’attuale compagna Loredana Lecciso. La scorsa estate Jasmine ha fatto il suo debutto nel mondo della musica con il singolo Ego. Il sogno di Jasmine è quello di diventare una cantante affermata.

The Voice Senior con Antonella Clerici: quando inizia su Rai 1 e chi sono i giudici

Salvo cambiamenti repentini di programmazione, The Voice Senior con Antonella Clerici dovrebbe iniziare su Rai Uno il prossimo venerdì 20 novembre. Per ora sembrano confermati i quattro giudici/coach: Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e la coppia formata da Albano e Jasmine Carrisi. Qualche giorno fa si era parlato anche di Fabio Rovazzi, Elodie, Marco Masini e Giusy Ferreri ma sembra che alla fine la Rai abbia optato per Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. La coppia formata da Albano e la figlia Jasmine Carrisi è piaciuta subito alla produzione e già sta attirando parecchia curiosità.

The Voice Senior nuovo programma su Rai 1: come funziona e quando parte

Il meccanismo di The Voice non cambia a differenza dell’età dei protagonisti. È stato ribattezzato Senior perché potranno partecipare solo aspiranti cantanti dai 60 anni in su. Ridotto rispetto al passato il numero delle puntate, che dovrebbero essere solo cinque.