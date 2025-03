The voice senior, c’è Nunzio Laudadio: giallo sull’età e urla dal pubblico

Nunzio Laudadio non solo ha stregato Gigi D’Alessio e Clementino, guadagnandosi il pass per la semifinale di The Voice Senior, ma pure una donna del pubblico presente in studio. La signora in questione, letteralmente rapita dal cantante, quando quest’ultimo ha dovuto scegliere con che coach proseguire il suo viaggio nel talent show, si è messa ad urlare “Nunzio, scegli me”. Un fuori programma tanto inaspettato quanto simpatico che per un attimo ha bloccato lo spettacolo. Gigi e Clementino si sono voltati per vedere chi stava urlando. Prontamente la regia ha catturato la donna che si era alzata in piedi per manifestare il suo apprezzamento nei confronti del concorrente.

Originario di Noicattaro, comune in provincia di Bari, Nunzio anni fa ha lasciato il lavoro a tempo indeterminato da geometra per provare a campare solo di musica. Missione compiuta: assieme ai suoi fratelli è riuscito a realizzare il suo sogno. “Sono l’uomo più felice del mondo perché ho fatto della mia passione la mia professione”, ha spiegato ad Antonella Clerici prima di esibirsi sulle note del brano “Bimba se sapessi” di Sergio Caputo. Alla fine si sono girati Clementino e Gigi D’Alessio, mentre Arisa e Loredana Bertè non sono state del tutto convinte.

Al momento della scelta c’è stato un piccolo giallo sull’età di Laudadio. Vista la sua fascinosa e giovanile presenza, nessuno dei giurati ha creduto che avesse 60 anni. In realtà ne ha 65. “Ma non hai 60 anni, sei stato in frigo fino ad ora?“, ha domandato ironicamente Arisa. “Vogliamo vedere il documento”, l’eco di D’Alessio a cui si è aggiunta pure Loredana: “Non ci crediamo, non hai 65 anni”. Appurato che il cantante ha realmente 65 anni, è giunto il momento della scelta del coach. Come si diceva, a questo punto è scattato il fuori programma.

“Nunzio, scegli me”, ha urlato una donna tra il pubblico. Pronta la reazione del concorrente: “Amore, ho già la mia dolce metà Daniela, mi dispiace, sono già occupato”. Risate in studio, con la signora rimasta stregata da Laudadio che si è riseduta al suo posto. Alla fine Nunzio ha deciso di entrare a far parte del team di Gigi D’Alessio.