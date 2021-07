The Voice Senior 2: Orietta Berti coach, ecco al posto di chi: indiscrezione

Orietta Berti diventa coach a The Voice Senior 2. L’indiscrezione è arrivata in queste ore e sembra aver già fatto felici tantissimi telespettatori. La nota cantante, la cui voce è attualmente presente nelle radio insieme a Fedez e Achille Lauro con il brano Mille, pare sia pronta per la prima serata. Questo sarebbe il grande colpo che il talent starebbe preparando per la seconda edizione, stando a quanto riporta Tv Blog in esclusiva.

Il programma, del prime time di Rai 1, tornerà in onda venerdì 19 novembre e al timone ci sarà Antonella Clerici. Ma di chi prenderà il posto Orietta in trasmissione? Dal cast dei coach dovrebbe uscire fuori Albano. L’Oriettona nazionale verrà indubbiamente accolta nel migliore dei modi in questa nuova edizione.

Ma il suo arrivo vede fuori Albano e la figlia Jasmine Carrisi. La Berti dovrebbe affiancare Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Orietta è molto richiesta sul piccolo schermo, al momento. Pare sia stata contattata da Tale e quale show per entrare nella giuria e prendere il posto di Vincenzo Salemme. Ma ecco che sembra che Orietta approderà, invece, a The Voice Senior 2.

Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021, con il brano Quando ti sei innamorato, la Berti è tornata sulla cresta dell’onda. Anche il pubblico più giovane ha imparato ad apprezzare le sue qualità, tanto che sta registrando una certa popolarità attualmente. Ovviamente, per i più grandi, Orietta è già un volto molto conosciuto nel mondo della musica italiana.

Sicuramente ad avvicinarla ancora di più ai giovani è stato il brano Mille, che ha inciso insieme a Fedez e Achille Lauro. Si tratta di una delle hit di questa estate 2021, che risuona in tutte le radio e sui social.

Non è di certo la prima volta che la Berti affronta un’esperienza televisiva. Negli anni ’90 fu chiamata a Domenica In da Mara Venier, per poi diventare un’ospite fissa all’interno delle trasmissioni di Fabio Fazio.

Ora non resta che attendere il prossimo 19 novembre per scoprire la seconda edizione di The Voice Senior con Antonella Clerici. Saranno in tutto sei le puntate che andranno in onda nella prima serata di Rai 1, una in più rispetto alla prima.