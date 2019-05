The Voice, semifinale: i quattro finalisti e gli eliminati al Knock Out di giovedì 30 maggio

Tempo di semifinali, tempo di Knock Out a The Voice of Italy 2019. Nella puntata ‘extra ordinaria’ andata in onda giovedì 30 maggio, a spuntarla per la finale (diretta Rai 2 martedì 4 giugno), come previsto dal format, sono stati in quattro: uno per ogni coach. Del team Morgan ha raggiunto l’ultimo atto Diablo, del team Gué Pequeno Brenda Carolina Lawrence, del team Elettra Lamborghini Miriam Ayaba e del team Gigi D’Alessio Carmen Pierri.

La semifinale ha visto anche la partecipazione di quattro big della musica italiana che hanno affiancato i coach e le rispettive squadre. Questo il quadro che si è profilato prima delle sfide: Enrico Ruggeri ha collaborato con la squadra di D’Alessio, Elodie Di Patrizi con quella di Gué Pequeno, Arisa con quella della Lamborghini ed Edoardo Bennato con quella di Morgan.

Semifinale The Voice 2019: prima manche

Nella prima manche, ogni coach ha assegnato a ciascuno dei 3 talenti rimasti nella propria squadra un brano da eseguire. Le sfide sono state ‘interne’ a ogni team. Al termine dei confronti sul ‘ring’, ecco chi ha passato il turno e chi invece è stato eliminato:

– Team Lamborghini, la decisione di Elettra:

Miriam Ayaba: passa il turno

Andrea Berté: passa il turno

Greta Giordano: eliminata

– Team D’Alessio, la decisione di Gigi:

Domenico Iervolino: eliminato

Carmen Pierri: passa il turno

Eliza G: passa il turno

– Team Gué, la decisione di Pequeno:

Brenda Carolina Lawrence: passa il turno

Ilenia Filippo: eliminata

Francesco Da Vinci: passa il turno

– Team Morgan, la decisione di Marco Castoldi:

Matteo Camellini: passa il turno

Diablo: passa il turno

Erica Bazzeghini: eliminata

Semifinale The Voice 2019: seconda manche

La seconda manche ha decretato i finalisti:

– Team Lamborghini, la decisione di Elettra:

Miriam Ayaba: finalista

Andrea Berté: eliminato

– Team D’Alessio, la decisione di Gigi:

Carmen Pierri: finalista

Eliza G: eliminata

– Team Gué, la decisione di Pequeno:

Brenda Carolina Lawrence: finalista

Francesco Da Vinci: eliminato

– Team Morgan, la decisione di Marco Castoldi:

Matteo Camellini: eliminato

Diablo: finalista

La finale sarà in diretta e andrà in onda martedì 4 giugno (Rai 2). A contendersi la vittoria saranno: Brenda Carolina Lawrence, Carmen Pierri, Miriam Ayaba e Diablo.