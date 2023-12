The Voice Kids 2: chi ha vinto (con merito) e il salto di qualità

Si è conclusa la seconda brillante stagione di The Voice Kids che ha decretato il suo vincitore. A spuntarla è stato il talentuosissimo Simone Grande (11 anni) del Team Clementino (nel 2022 salì sul gradino più alto del podio Melissa Agliottone del Team Loredana Bertè). Poco da dire sul trionfo: meritato. Il ragazzino ha dimostrato doti eccezionali. Bravissimi anche tutti gli altri concorrenti. Nella fase ultima del torneo, quella in cui sono rimasti solamente quattro giovani cantanti, oltre a Grande, si sono esibiti Emma Buscaglia, Lulù Sollazzo e Desiree Malizia. Applausi a scena aperta per tutti e quattro. Bravi!

Rispetto alla scorsa stagione The Voice Kids 2, per quel che riguarda la qualità del cast degli artisti in erba, si è migliorato. E non poco. Quest’anno si sono infatti udite più voci eccelse. Non che nella prima edizione ci siano stati degli incapaci, ma è fuor di dubbio che il livello sia stato alzato pur mantenendo uno spirito leggero e una competizione sana.

Un grosso applauso va anche ad Antonella Clerici e a tutto lo staff che lavora al programma. Una trasmissione godibile, con ritmo e che non costringe il pubblico ad andare a letto alle due di notte (Milly Carlucci? Capito?). Non a caso lo show ha fatto incetta di ascolti ed ha raccolto pareri favorevoli anche da parte della critica televisiva.

Complimenti anche alla giuria, perfettamente amalgamata: bene l’ingresso di Arisa, Loredana Bertè come al solito vulcanica, Gigi D’Alessio strepitoso nel suo essere simpaticamente parac*lo, Clementino fuoriclasse.

Le esibizioni nella fase finale

Le ultime quattro esibizioni:

Emma Buscaglia ha cantato Vorrei che fosse amore. Team Arisa

Lulù Sollazzo ha cantato Hello. Team Gigi D’Alessio

Simone Grande ha cantato Adagio. Team Clementino

Desiree Malizia ha cantato Right to be wrong. Team Loredana Bertè

I dodici concorrenti della finale di The Voice Kids 2