The voice generation: chi ha vinto, favoriti sconfitti immeritatamente

Nella prima edizione di The Voice Generation, a trionfare sono stati Gino e Noemi. Una serata ricca di emozioni. In totale si sono esibiti 8 gruppi (due per ogni coach). Dopo la prima manche, Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Arisa hanno dovuto eliminare una delle loro band. Così, nell’ultimissima rosa dei quattro finalisti assoluti sono giunti Nicolò Pantaleo, Gaia Gentile e il padre di lei, Giuseppe (Team Bertè), Consuelo Orsingher e la figlia Alessandra (Team Arisa), Soul-Food Vocalist (Team D’Alessio), Gino Scannapieco e la figlia Noemi (Team Clementino). A decretare la vittoria è stato il pubblico. Ad aver raggiunto il primo gradino del podio sono appunto stati Gino e Noemi.

Clementino, dopo aver vinto le ultime edizioni di The Voice Senior e The Voice Kids, completa l’opera trionfando anche nella versione Generation del programma. Tutti i finalisti hanno mostrato doti eccelse. A livello musicale, però, avrebbero meritato il primo posto i favoriti, cioè i Soul-Food Vocalist. I telespettatori hanno invece deciso di premiare le emozioni trasmesse da padre e figlia che comunque hanno fatto un figurone.

Finale The Voice Generation: seconda manche, la classifica

Queste le ultime quattro performance che hanno assegnato la vittoria a Gino e a Nomeni.

Nicolò Pantaleo, Gaia Gentile e il padre di lei, Giuseppe: brano Ti vorrei sollevare di Elisa e Giuliano Sangiorgi

Consuelo Orsingher e la figlia Alessandra: brano Brividi di Mahmood e Blanco

Soul-Food Vocalist: brano Stand By Me/Every Breathe you Takes di Ben e. King and Police

Gino Scannapieco e la figlia Noemi: brano Vivo per lei

Prima manche, le performance

Esibizioni della prima manche:

Consuelo Orsingher e la figlia Alessandra hanno cantato “It’s Oh So Quiet” di Björk (turno passato)

Andrea Ambrosino e la madre Raffaella si sono avventurati sulle noti di Poster di Claudio Baglioni (eliminati)

Nicolò Pantaleo, Gaia Gentile e il padre di lei Giuseppe hanno intonato Oggi sono io di Alex Britti (turno passato)

Anna Danieli e la sua allieva Erika Chiericato hanno cantato Di sole e d’azzurro di Giorgia (eliminati)

Giuseppe Roccuzzo e mamma Giovanna si sono esibiti con La Cura di Battiato (eliminati)

Soul-Food Vocalist (Francesco, Carmen, Simone Capriglione assieme ad Antonella Parmentola) hanno intonato Ain’t no mountain high enough di Marvin Gaye e Tammi Terrell (turno passato)

Ornella Foti e la figlia hanno cantato “Vorrei incontrarti fra cent’anni” di Ron e Tosca (eliminati)

Gino Scannapieco e la figlia Noemi: duetto de La Bella e la bestia originariamente cantato da Gino Paoli e Amanda Sandrelli (turno passato)

Tutti i finalisti di The Voice Generation

Team Arisa

Consuelo Orsingher, 48 anni, mental coach di Sondrio, con la figlia Alessandra di 14 anni

Giuseppe Roccuzzo, siciliano, con la madre Giovanna.

Team Gigi D’Alessio

Soul-Food Vocalist, band napoletana composta dai fratelli Francesco e Simone Capriglione, l’amica Antonella Parmentola e la moglie di Simone, Carmen Scognamiglio

Andrea Ambrosino, quindicenne di San Giorgio a Cremano, in coppia con la madre Raffaella, 50 anni, cantante lirica e sua insegnante di canto.

Team Loredana Bertè

Ornella Foti, 29 anni di Acireale, in tandem con la madre Lilla, 61 anni, vocalist per dieci anni al Festival di Sanremo

Nicolò Pantaleo, 40 anni, Gaia Gentile, 31 anni, e il padre di lei, Giuseppe, ex poliziotto di 70 anni.

Team Clementino