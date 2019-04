The Voice, il concorrente suona ai funerali. Gue Pequeno: “Fa paura”

The Voice, il concorrente Alberto Nemo inquieta i giudici. Il cantate ha dichiarato di aver suonato ai funerali

The Voice of Italy è iniziato da poco. La nuova edizione con Simona Ventura al timone del programma sta spaccando i telespettatori da casa ma tra i vari talenti spicca il nome di Alberto Nemo. Il giovane di 31 anni e che viene da Rovigo, nel video di presentazione, ha detto di aver suonato ai funerali. Un personaggio davvero inquietante quello che i quattro coach del programma si sono trovati di fronte. Nella fase delle Blind Auditions, ossia delle audizioni al buio, i giudici si trovano a giudicare la voce del concorrente senza vedere di chi si tratta. Un elemento fondamentale per chi vuole fare della musica e del canto la sua professione, oltre che una grande passione. Nonostante questo e l’aspetto poco rassicurante di Alberto Nemo, i coach sono rimasti a bocca aperta per la sua voce e non positivamente. Molti di loro infatti sono rimasti inquietati e Gué Pequeno ha anche detto di aver paura.

Alberto Nemo inquieta lo studio di The Voice, Gue Pequeno: “Fa paura“

I coach non hanno per niente apprezzato la performance del 31 enne di Rovigo, in effetti molti telespettatori sono rimasti alquanto stupiti dalla voce particolare che ha portato sul palco del programma, a cui aggiungiamo la rivelazione sul suo lavoro, ossia quello dei funerali. Gue Pequeno ha addirittura commentato: “Fa paura“, mentre Elettra Lamborghini non riusciva a capire bene cosa stava ascoltando. Davvero un’esibizione strana quella che il pubblico di The Voice si è trovato a guardare e giudicare in tv, nel corso delle primissima puntata.

Morgan e la battuta con Alberto Nemo: “Questo mi fa il malocchio“

La natura oscura e misteriosa di Alberto Nemo ha inquietato anche Morgan. Il cantautore, scherzando, ha voluto spezzare il clima pesante che si era creato in studio. Rivolgendosi al concorrente Alberto Nemo ha anche esclamato: “Ci tirerà la maledizione. Io ho già il malocchio“. Le risate sono state assicurate sia tra i presenti che a casa.