The Voice, arriva una nuova versione spin-off: nome e dettagli

Potrebbero esserci novità in vista per The Voice, il noto talent condotto da Antonella Clerici, che a breve dovrebbe tornare con la versione “Senior” dopo quella “Kids“, andata in onda nelle scorse settimane. Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, The Voice potrebbe aggiungere al suo nome la parola “Generation“, ma andiamo con ordine.

The Voice: arriva una versione spin-off

Come già accennato, a breve dovrebbe andare in onda The Voice Senior, con al timone sempre Antonella Clerici. Il programma, la cui partenza sembrerebbe prevista per il prossimo venerdì 16 febbraio su Rai 1, dovrebbe articolarsi in sette puntate. Con la nuova edizione del talent dovrebbe arrivare anche una versione intitolata The Voice Generation: pare si tratti di una versione spin-off del programma, strutturata in due appuntamenti che andrebbero ad aggiungersi ai sette riportati sopra. Non dovrebbero esserci modifiche, secondo DavideMaggio.it, per quanto riguarda i coach, che rimarrebbero Clementino, Loredana Bertè, Arisa e Gigi D’Alessio.

Rimane da capire se questa indiscrezione troverà conferma e le prossime settimane saranno indicative da questo punto di vista. Al momento, sembra che The Voice sia intenzionato a dare luogo ad una nuova versione spin-off, aggiungendo il termine “Generation” al titolo. Come Io Canto, che era tornato dopo anni di assenza e aveva cambiato nome in Io Canto Generation, anche The Voice sembrerebbe orientato verso una scelta simile. Il format The Voice Generation, tra l’altro, esiste (in onda in Australia dal 2022) e vede diverse generazioni a confronto.

Io Canto Generation vs The Voice

Come accennato poc’anzi, Antonella Clerici è reduce dall’esperienza al timone della seconda edizione di The Voice Kids. Il talent era andato in onda a partire dal 24 novembre scorso, nella stessa settimana in cui aveva debuttato anche Io Canto Generation di Gerry Scotti (partito il 22 novembre). I due conduttori, quindi, si erano trovati al timone di due programmi dal format simile nello stesso periodo, su due reti diverse (Rai 1 e Canale 5). Antonella Clerici, d’altronde, non ha mai nascosto il suo fastidio verso questa scelta di Mediaset. In una passata intervista aveva commentato la questione e aveva ricordato il precedente episodio che si era verificato ai tempi di Ti Lascio una Canzone, con il Biscione che aveva risposto proponendo Io Canto.