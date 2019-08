The Kolors, Stash posta una foto e fa impazzire tutti: motivo

The Kolors, nuovo singolo in arrivo? Il piccolo spoiler di Stash

Nonostante sia passato qualche anno, i The Kolors sono sempre molto amati. Il gruppo musicale, che ha conosciuto le luci della ribalta grazie ad Amici di Maria de Filippi, non fa altro che collezionare successi, uno dopo l’altro. Fatto sta, però, che dei The Kolors non sentiamo parlare da un po’. Il loro ultimo singolo, nato con la collaborazione di Elodie, risale al marzo 2019. Oggi però per i fan della band è arrivata una buona notizia e a darla è stato Stash con un ‘mezzo’ spoiler. Il cantante ha usato la sua solita ironia e purtroppo non ha voluto confermare nulla, almeno per ora.

The Kolors, la foto di Stash che ha fatto impazzire tutti

Il frontman dei The Kolors, poche ore fa, ha postato una foto su Instagram dove appare a petto nudo. Inoltre, alle sue spalle appare lo splendido mare siciliano ma quello che ha colpito i follower è stata la didascalia scritta dal cantante. Poche parole che hanno fatto andare in fibrillazione i fan della band: “Sembra che parlo con il muro…#SpoilerAlert“. Con la parola ‘spoiler’ dunque, l’ex professore di Amici ha voluto velatamente annunciare di star lavorando ad un nuovo progetto. Che si tratti del prossimo singolo se non di un nuovo album? Purtroppo per ora questo non possiamo saperlo. Ma una cosa possiamo dar certa: qualche novità sicuramente non mancherà!

#SpoilerAlert e la curiosità dei fan dei The Kolors si scatena

Sono bastate due semplici parole per far scatenare la curiosità dei fan dei The Kolors. In tantissimi infatti hanno confessato al cantante di essere già in ansia ma di voler sapere di più. Stash però non ha voluto/potuto accontentarli per non rovinare la sorpresa ed ha risposto loro con tantissima ironia. “Anche io sono in ansia!” ha scritto a chi ha ammesso di non star più nella pelle; “Di cosa parli?” ha chiesto Stash a chi, invece, gli ha chiesto quando uscirà il nuovo singolo. Insomma, il bel cantante gioca a fare il misterioso creando ancor di più curiosità nei suoi fan.