The Kolors bloccati da uragano, messaggio social: “Vi siamo vicini”

Anche i The Kolors come tanti italiani si sono trovati bloccati in aeroporto a causa del terribile uragano Milton, che sta mettendo in ginocchio la Florida nelle ultime ore. In particolare, Miami sembra la località più colpita, con allagamenti e disagi le cui notizie stanno facendo il giro del mondo. A portare la sua esperienza nelle ultime ore è stato Stash, cantante dei The Kolors che si trovava insieme alla band presso Zurigo, in attesa di prendere un altro aereo per raggiungere gli Stati Uniti. Ecco cosa ha detto in una delle sue storie pubblicate su Instagram:

“Siamo a Zurigo, bloccati. Avevamo scalo qui, stamattina siamo partiti speranzosi di raggiungere gli Stati Uniti, dove avremmo dovuto suonare per la prima volta in concerto a Miami. Concerto sold out”.

Insomma, il concerto è chiaramente annullato come ha poi fatto sapere il cantante ai fan. Oltretutto, questa sarebbe stata per i The Kolors la prima volta negli USA, ma purtroppo la compagnia aerea li ha avvisati di non volare verso la Florida a meno di un’urgenza imminente. Giustamente, Stash insieme alla band hanno deciso di prevenire possibili pericoli e di conseguenza, rimandare il concerto. Il frontman si è scusato, dispiaciuto di non poter essere presente in uno degli eventi più importanti per il gruppo e lo ha fatto con queste parole:

“Immaginate come ci possiamo sentire, eravamo contentissimi di fare il nostro primo concerto lì, sold out, ma l’uragano ci ha fermati. Speriamo ci sia presto una nuova occasione. Ciao Miami”

The Kolors, il messaggio di vicinanza a chi ha perso tutto

Poco fa la band ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza ai familiari delle vittime e a tutti coloro che stanno vivendo una situazione dolorosa in Florida:

“Siamo vicini alle famiglie delle vittime e a tutte le persone che stanno vivendo questo momento difficile in Florida”

In effetti, Stash e la sua band si sono sempre mostrati molto sensibili in tutte le occasioni, e anche questa volta non hanno mancato di mostrare attenzione verso l’aspetto sociale della vicenda più che rimarcare la perdita del loro primo concerto negli Stati Uniti. Anche sui social, intanto, i fan del noto gruppo esprimono solidarietà nei loro confronti, alcuni delusi dal mancato debutto e dall’occasione persa di conquistare il sogno americano. Eppure, si sa, in questi casi la sicurezza per sè stessi viene prima di tutto, così come la sensibilità di una band pronta a fermarsi quando serve.