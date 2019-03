The Good Doctor 3 si farà, torna Han: anticipazioni e quando va in onda

The Good Doctor continua: quando vanno in onda le nuove puntate e anticipazioni

Le avventure di Shaun Murphy continuano. L’ABC, network americano, ha rinnovato The Good Doctor per una terza stagione. Che, come di consueto, andrà in onda in America a settembre 2019. E in Italia? Toccherà attendere qualche mese: molto probabilmente il telefilm verrà trasmesso da Rai Due tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Ma cosa succederà nella terza stagione al medico autistico più amato del piccolo schermo? Al momento gli spoiler e anticipazioni a riguardo sono piuttosto scarsi. Nonostante il licenziamento di Han il percorso lavorativo di Shaun – interpretato dal talentuoso Freddie Highmore, che ricopre pure il ruolo di produttore della storia – non sarà tutto rose e fiori. Inoltre, dopo il due di picche di Lea, Shaun concentrerà tutte le sue attenzioni amorose sulla collega Carly.

The Good Doctor 3: potrebbe tornare il dottor Han

Nell’ultima puntata di The Good Doctor 2 il dottor Han è stato licenziato da Andrews per il modo in cui ha trattato Shaun. Ma il medico potrebbe ritornare nella terza stagione della serie Rai. David Shore, uno degli autori del telefilm, ha rivelato a Entertainment Weekly che Han – interpretato dall’attore sudcoreano Daniel Dae Kim – potrebbe riapparire nei nuovi episodi, anche se non sarà un ritorno imminente. “Un ritorno di Han è possibile. Mi è piaciuto molto il personaggio, mi sono divertito e Daniel ha fatto un ottimo lavoro”, ha assicurato Shore.

The Good Doctor 3: news sul dottor Glassman

Il dottor Glassman è ufficialmente guarito dal cancro e ha chiesto a Debbi di sposarlo. Nella terza stagione di The Good Doctor si apriranno nuove possibilità per il mentore di Shaun. “Glassman tornerà a fare il dottore e probabilmente l’insegnante. Al momento non abbiamo ancora definito il suo futuro”, ha spiegato David Shore a Tv Line.