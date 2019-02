The Good Doctor 2, anticipazioni terza puntata: problemi per Shaun e Lea

The Good Doctor episodi 5 e 6: le anticipazioni

È finalmente partita su Rai 2 la seconda stagione di The Good Doctor, con protagonista Freddie Highmore. Come abbiamo visto nei primi episodi (ogni domenica sera andranno in onda due episodi della serie) al San Jose St. Bonaventure sono cambiate diverse cose. Glassman, che ha scoperto di avere un tumore al cervello, ha perso il ruolo di direttore dell’ospedale per via dell’errore di Shaun. Al suo posto è stato promosso il chirurgo Andrews, che comincia ad apportare i primi cambiamenti. Kalu è andato via mentre Lea è tornata in città. Proprio il rapporto tra Lea e Shaun – ex vicini di casa che si sono scambiati un bacio durante una gita fuori porta – è al centro dei prossimi episodi della serie.

The Good Doctor 2×05: Lea non vuole andare a vivere con Shaun

Nel quinto episodio di The Good Doctor 2, Lea non vuole andare a convivere con Shaun. La ragazza ha paura di rovinare l’amicizia con il medico autistico. Intanto Shaun è preoccupato per il dottor Glassman che, dopo l’operazione, comincia ad avere nuovi problemi. In ospedale, intanto, Melandez e Claire hanno una dura discussione che mette a rischio il loro rapporto.

The Good Doctor 2×06: Glassman rivede l’ex fidanzata

Ancora in riabilitazione il dottore Glassman rivede Debbie, la barista con la quale usciva prima di scoprire il tumore. Al San Jose St. Bonaventure vengono a galla dettagli importanti sulla vita di Alex Park. L’ultima decisione di Lea e Shaun sembra invece compromettere ancora di più il loro legame.