The Good Doctor 2: le anticipazioni della quarta puntata

The Good Doctor 2, episodi 6 e 7: le anticipazioni

Continua a ritmo spedito su Rai 2 la seconda stagione di The Good Doctor, con protagonista Freddie Highmore. Come abbiamo visto nei primi episodi (ogni domenica sera vanno in onda due episodi della serie) al San Jose St. Bonaventure sono cambiate diverse cose. Glassman, che ha scoperto di avere un tumore al cervello, ha perso il ruolo di direttore dell’ospedale per via dell’errore di Shaun. Al suo posto è stato promosso il chirurgo Andrews, che comincia ad apportare i primi cambiamenti. Kalu è andato via mentre Lea è tornata in città ed è andata a convivere con Shaun. I due si trovano a vivere momenti difficili, così come Glassman che – dopo l’operazione – chiude con la barista Debbie.

The Good Doctor 2×07: Glassman in difficoltà

Nel settimo episodio di The Good Doctor 2, il dottor Glassman deve fare i conti con gli effetti del trattamento post cancro. Shaun e la collega Morgan Reznick affrontano il caso difficile di due fratelli che stanno combattendo tra la vita e la morte. Intanto, un’amica della dottoressa Claire Brown sta morendo di cancro e fa alla giovane un’assurda richiesta.

The Good Doctor 2×08: problemi per Glassman

Il dottor Glassman sta perdendo lentamente la memoria. Il medico si rifiuta di chiedere consigli alla sua oncologa e alla fine chiede aiuto a Shaun. Che prima deve risolvere un caso difficile in ospedale con l’aiuto di Claire. Nel frattempo in ospedale emergono nuovi dettagli sulla complicata situazione famigliare di Alex Park.