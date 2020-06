The Flash, licenziato Hartley Sawyer: la reazione di Grant Gustin

The Flash, non c’è più Ralph Dibny: perché l’attore Hartley Sawyer è stato licenziato

Nuova grana per i telespettatori di The Flash. Dopo che la sesta stagione è stata chiusa prima per via dell’emergenza Coronavirus, in futuro i fan dovranno fare a meno di un personaggio molto amato nella settima in arrivo: nelle nuove puntate in onda nel 2021 non ci sarà più Ralph Dibny, conosciuto anche con il nome de L’uomo allungabile. L’attore Hartley Sawyer è stato licenziato dalla CW, network che produce il telefilm sul velocista scarlatto, per via di alcuni tweet razzisti, omofobi e misogini scritti tempo fa, ben prima del suo arrivo nella nota produzione televisiva (si parla del 2012).

A cosa fanno riferimento i tweet razzisti di Hartley Sawyer

È stato Eric Wallace, lo showrunner di The Flash, a dare l’annuncio del licenziamento di Hartley Sawyer. In una breve nota condivisa sui social network lo sceneggiatore ha puntualizzato che osservazioni contro qualsiasi razza, etnia, origine, genere o orientamento sono contrastanti e antitetiche ai valori che invece vuole diffondere la CW. Sawyer si è prontamente scusato con i suoi follower e ha addirittura cancellato il suo account Twitter ma a quanto pare questo gesto non è bastato e i produttori di The Flash hanno deciso di eliminare il personaggio di Dibny dalla storia della serie tv. Sarà una scelta definitiva? Lo scorso anno ha fatto scalpore il licenziamento di James Gunn: per vecchi commenti politici il regista è stato fatto temporaneamente fuori dalla Disney. Tranne poi un ripensamento dovuto soprattutto alla mobilitazione dei fan che non volevano perdere l’artista per il terzo capitolo della saga di Guardiani della Galassia. Succederà lo stesso a Sawyer?

Grant Gustin: Barry Allen commenta il licenziamento di Dibny

La notizia del licenziamento di Hartley Sawyer sta facendo il giro del web e nelle ultime ore è arrivato pure il commento di Grant Gustin. L’attore protagonista di The Flash ha espresso il proprio pensiero su Instagram, appoggiando praticamente la scelta fatta da autori e produttori. “Non ho molto da aggiungere perché i pensieri di Eric sono molto chiari ed eloquenti. Sono rimasto scioccato, rattristato e arrabbiato quando ho letto quei tweet. Le parole contano”, ha sottolineato l’interprete di Barry Allen.