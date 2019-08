The Fix su Canale 5: trama, cast, attori e numero puntate

The Fix su Canale 5: trama, cast e quante puntate sono

Arriva su Canale 5 una nuova serie tv. Il suo nome è The Fix ed è una produzione americana, nello specifico della ABC. Il legal drama approda a Mediaset il prossimo 7 agosto con i primi tre episodi della serie. The Fix conta dieci episodi. Immaginiamo che le puntate in totale saranno quattro, ma non ne siamo certi. Infatti, la programmazione di Canale 5 ancora non è stata resa nota e non abbiamo ancora ufficialità sul numero delle puntate. La serie è basato sul thriller giudiziario scritto da Marcia Clarke, prima avvocato penalista poi procuratore distrettuale, conosciuta in particolare per aver guidato le accuse contro O.J. Simpson. Il caso del giocatore di football americano ha lasciato con il fiato sospeso gli Stati Uniti per tutti gli anni ’90. Simpson fu accusato, infatti, dell’omicidio della moglie Nicole Brown e del cameriere Ronald Lyle Goldman.

The Fix: la trama della serie tv in onda su Canale 5

La trama di The Fix ricorda moltissimo il controverso caso di O.J. Simpson. La storia si incentra sul pubblico ministero Maya Travis, la quale si ritrova senza lavoro dopo aver perso una causa contro un celebre attore, Sevvy Johnson, assolto dopo un’accusa di duplice omicidio. Delusa per il risultato del suo lavoro e a causa della pressione mediatica, Maya decide di trasferirsi in Oregon, lontano dal suo fallimento. Quando, però, dopo otto anni lo stesso Johnson è sospettato di un altro delitto, arriva per lei l’occasione per riscattarsi. Come già detto, la vicenda è liberamente ispirata proprio al complesso caso di O.J. Simpson, molti dei dettagli narrati si somigliano. Come ad esempio, la notorietà degli imputati: Simpson era un giocatore professionista di football americano invece il nostro protagonista è una vera star del cinema.

Il cast di The Fix: tutti gli attori principali

Nel cast spicca il nome dell’attrice Robin Tunney, conosciuta per altre due serie molto seguite come The Mentalist e Prison Break. Accanto a lei c’è Adewale Akinnuoye-Ahbaje, anche lui volto noto di un’altra intensa e fortunata serie, Lost. L’attore infatti vestita i panni di Mr. Eko. Altri membri del cast sono: Adam Rayner, Merrin Dungey, Scott Cohen e tanti altri.