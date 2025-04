The Couple, polemiche sulla prova dell’ “aeroporto”: cosa è andato storto?

Al via la prima puntata di ”The Couple”, il nuovo reality game di Canale 5 inizia col botto. Ilary Blasi, affiancata da Francesca Barra e Luca Tommassini presenta le sfide delle 8 coppie che devono contendersi un montepremi record da 1 Milione di Euro. Le prime coppie a sfidarsi sono quelle composte dalle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli e gli amici Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Lei la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, lui make up artist da quasi 800 Mila followers. Le prime polemiche non tardano ad arrivare, subito alla prima prova sui social sono piovute critiche.

Quando c’è Ilary alla conduzione si sa, le gaffe non possono mancare. Tra uno strafalcione e l’altro con le sue solite dimenticanze e una battuta di Tommassini già virale (”Le coppie si sfidano per le chiavi, ma noi [riferito a Francesca Barra], siamo la coppia che non chia**”), inizia la prova dell’aeroporto. Le Boccoli, Jasmine e Pierangelo si trovano davanti a due metal detector. L’obiettivo della prova è identificare quanti più oggetti possibili da bendati e farli indovinare al proprio compagno, ma senza usare parole chiave che possano far capire subito di cosa si tratti. Visto che la posta in gioco è veramente alta a giudicare la sfida c’è un notaio, ed è proprio quest’ultimo che ha ricevuto critiche da parte del pubblico sia in studio che a casa. Vediamo cosa è successo.

La prova del metal detector: vincono Jasmine e Pierangelo. Polemica per le sorelle Boccoli

Le regole del gioco sono chiare: non si possono usare parole chiave per far indovinare gli oggetti misteriosi al proprio compagno. Ma evidentemente c’è qualcosa che non va: durante entrambe le prove, il notaio non ha dato per buone molte parole, forse per problemi di audio non si sentiva bene ciò che i concorrenti dicevano. Peccato che sia in studio che da casa si sentiva tutto benissimo e sui social sono fioccate critiche all’organizzazione del gioco. Quando Jasmine ha indovinato la parola ”pennello” non l’hanno data per buona perché neanche al var l’hanno sentita. Ma Ilary ha ascoltato la voce del pubblico che diceva che si è sentito bene e ha dato lei il punto a Jasmine e Pierangelo. Per le sorelle Boccoli è stato un disastro. Complice forse la voce simile di Brigitta e Benedicta, i giudici hanno mal interpretato le risposte, pensando che la risposta dell’una fosse l’indizio dell’altra. E secondo le regole non si potevano dare indizi, quindi hanno tolto loro una valanga di punti (Jasmine e Pierangelo hanno vinto 9 a 2).

Durante la serata, Ilary si è collegata nuovamente con il notaio per avere chiarimenti proprio su questa sfida e con la sua ironia ha commentato ”Il notaio è confuso”. Sui social si sono sfogati, lamentando la superficialità del giudizio e la mancata organizzazione. Per un premio così alto non ci devono essere dubbi sul risultato delle prove e soprattutto è impossibile averne perché da casa si sentivano chiarissime le risposte!

Io non ci sto credendo che abbiano affidato un milione di euro tra le mani di una notaio che mi sembra reduce da un noce moscata party con Wax comunque 😂#TheCouple — Chia © (@Chiara_Bonati) April 7, 2025