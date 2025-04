The Couple: la Blasi rischia la chiusura anticipata? C’è un colpevole

Il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, The Couple, è iniziato da pochissimi giorni eppure sembra che l’aurea negativa del suo antecedente stia proseguendo. Stiamo parlando del programma condotto da Alfonso Signorini, ovvero del Grande Fratello Vip. Questa ultima edizione, malgrado i numerosi tentativi di “rianimazione mediatica”, non è riuscita a riscuotere il successo che mediaset si sarebbe aspettata. Al punto tale che Signorini pare sia stato escluso dalla futura conduzione della trasmissione. Ilary Blasi ha ereditato questo pesante bagaglio che, con molta probabilità, farà davvero fatica a portare avanti. Gli errori commessi da produttori e sceneggiatori sono innumerevoli.

Onestamente sembra difficile comprendere quali siano le differenze tra i due programmi. Dei concorrenti famosi (o quasi famosi!) convivono all’interno di una casa, fanno dei giochi per accaparrarsi dei bonus e non essere eliminati e chi arriva alla fine vince un montepremi. Nel mentre assistiamo a dinamiche quotidiane all’interno della casa. Che, per inciso, è la stessa che ospitava i concorrenti del Grande Fratello. Insomma una brutta copia che rischia di essere davvero un flop clamoroso. Ma cosa stanno facendo gli autori, dopo aver visto la mal parata della prima puntata, per evitare l’ennesima delusione?

“The Couple”: continuano gli errori degli autori, si rischia il flop!

Ovviamente la carta da giocarsi sono le dinamiche interne. Quindi assistiamo a Manila Nazzaro che dichiara (quasi apertamente) di aver tradito con Stefano Oradei il suo ex, Lorenzo Amoruso. Jasmine Carrisi sta iniziando ad intrecciare una love story con Antonino Spinalbese ed iniziano i primi scontri tra le coppie in gioco. Niente di nuovo insomma. Pare che i programmi mediaset, nell’ultimo periodo, non riescano a trovare il giusto approccio per accaparrarsi nuove fette di pubblico. Non si capisce bene se gli errori siano più legati alla scelta dei concorrenti oppure alle dinamiche su cui costruiscono l’andamento quotidiano del programma. In fin dei conti, oggi, anche i social hanno un peso importantissimo. Così avere dei contenuti stimolanti quotidiani sulle pagine social può portare interesse al programma.

Purtroppo però, anche in questo caso, non si vede lo spiraglio di luce sperato. Scorrendo i video, che raccontano la quotidianità in casa, ci troviamo davanti ai soliti siparietti. Ci viene il dubbio che questi programmi, ormai, rappresentino la realtà televisiva contemporanea. Ovvero una bella miscela di raccomandazioni, superficialità e trash mal congeniato. Certo ci sono alcune eccezioni. Pensiamo, ad esempio, ai programmi condotti da Maria De Filippi… In questo caso, anche se la forma è sempre la stessa da anni, il prodotto continua a funzionare. Con i dovuti accorgimenti ed un’occhio sempre attento della padrona di casa, le trasmissioni riscuotono successo. Non conosciamo il futuro di The Couple ma pare plausibile pensare che non assisteremo ad una seconda edizione.