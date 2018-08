The Big Bang Theory 12 sarà l’ultima stagione: annunciato il finale epico

The Big Bang Theory, la 12esima stagione sarà l’ultima: la serie saluta il pubblico con un finale epico

Ebbene The Big Bang Theory sta giungendo al termine con la 12esima stagione. Nel 2019 i telespettatori non vedranno più nuovi episodi riguardanti i protagonisti della serie diventata un vero e proprio fenomeno mediatico. Leonard, Sheldon e Penny sono pronti a salutare il loro affezionatissimo pubblico. Ormai da 12 anni i fan sono abituati a seguire le loro vicende e al momento per loro è difficile pensare che la serie CBS stia giungendo al termine. Sicuramente chiuderà con un grande percorso alle spalle, caratterizzato da grandi successi. Dunque, sembra essere arrivato il momento tanto temuto dai telespettatori: il finale della nota serie televisiva è vicinissimo. L’annuncio ufficiale arriva da Chuck Lorre, papà della serie, che ci ha tenuto anche a fare una promessa molto importante al pubblico. Quello di The Big Bang Theory sarà “un finale epico”. La 12esima stagione è, attualmente, in produzione e dal mese di settembre andrà in onda prima negli Stati Uniti e poi in Italia, come sempre su Mediaset Premium e Infinity.

L’ultima stagione di The Big Bang Theory: a maggio 2019 la serie si concluderà

Già negli scorsi mesi, i fan avevano sentito vociferare questa notizia. Gli attori ora pare abbiano bisogno di vivere nuove esperienze e affrontare importanti sfide, ma i telespettatori difficilmente riusciranno a farsene una ragione. Infatti, stiamo parlando di una delle serie televisive più amate di questi tempi. Le ultime puntate andranno in onda a maggio 2019, dopo ben 279 espiodi. Chuck Lorre annuncia che tutti loro sono eternamente grati a tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto la serie. Proprio oggi il papà delle serie con l’appoggio di Television, CBS e Warner Bros ha reso ufficiale la notizia sulla conclusione di questa amatissima commedia. Ricordiamo che ha debuttato con i primissimi episodi nel lontano 2007. Nel corso degli anni ha ricevuto ben 52 nomination agli Emmy e ne ha vinti 10.

The Big Bang Theory: Chuck Lerre promette al pubblico un finale epico

“Noi, assieme al cast, gli sceneggiatori e la crew, siamo estremamente riconoscenti per il successo dello show e puntiamo a fare una stagione finale con un finale di stagione che porterà The Big Bang Theory a un livello creativo epico.” Questa è la promessa che Lorre ha scelto di fare a tutto il pubblico che segue da ben 12 anni la nota serie. Ora non ci resta che attendere per scoprire quali saranno le grandi sorprese che ci riserveranno i protagonisti.