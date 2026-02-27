Terremoto Sanremo 2026, anche Schettini non ci sarà: perché è scoppiato il caos

Cosa sta succedendo a questo Festival di Sanremo 2026 dove arriva un altro dietrofront? Dopo la decisione di Andrea Pucci, ecco che un altro ospite decide di tirarsi indietro causando un altro caos intorno a questa edizione che vede Carlo Conti affiancato da Laura Pausini. Le polemiche nate in questi giorni hanno portato Vincenzo Schettini a decidere di non prendere parte all’evento, come inizialmente era previsto.

Come rivela Fanpage, era ormai tutto pronto per accogliere il professore de La fisica che ci piace sul palco. All’ultimo minuto, però, ha deciso di non partecipare all’evento, in occasione della serata Cover. Ma perché Schettini, dopo il caso di Pucci, ha deciso anche lui di non salire sul palco dell’Ariston? La decisione deriva dal caos che è scoppiato dopo la sua partecipazione al podcast di Gianluca Gazzoli, nei giorni scorsi.

Nella sua intervista, si era lasciato andare a una serie di dichiarazioni scomode sull’istruzione, come:

“Tanti insegnanti come me cominceranno a fare il part-time perché cominceranno a proporre i loro contenuti online, magari anche a pagamento. Perché un prodotto deve essere in vendita in un supermercato e perché la buona cultura non deve essere in vendita?”. E ancora: “La scuola si fruirà moltissimo anche online, fuori dalla scuola”

Queste sue parole hanno diviso il pubblico e sui social network Schettini ha iniziato a ricevere vari commenti negativi. E non è tutto. Infatti, questo caos ha contribuito a crearne un altro, ancora più pesante, intorno al professore, che riguarda i metodi che avrebbe usato durante le sue lezioni a scuola. Lui stesso avrebbe parlato, ironicamente, del fatto che avrebbe costretto degli alunni a seguire le sue lezioni online, per fare visualizzazioni, con interrogazioni il giorno dopo.

A questo punto, sono uscite fuori alcune testimonianze di ex studenti. Ebbene questi suoi ex alunni accusato Schettini di aver usato dei metodi di insegnamento non idonei. Precisamente, l’insegnante avrebbe proposto voti alti durante le interrogazioni, in cambio di visualizzazioni e like ai suoi video online. Parlando con l’Ansa, il professore si è poi difeso da queste accuse, smentendo il fatto di aver costretto i suoi studenti a fare ciò.

Ha fatto, invece, notare che, se così fosse stato, sarebbero sicuramente arrivate delle segnalazioni in questi anni a scuola. Al contrario, avrebbe sempre ricevuto complimenti. Schettini crede di essere stato frainteso quando ha ironizzato sul fatto che avrebbe costretto i suoi studenti a seguire le live. “Il termine che ho usato è stato sicuramente infelice: non ho mai costretto nessuno, il tono era ironico”, ha aggiunto.

A quanto pare, però, tutte queste giustificazioni e smentite non sono servite granché. Infatti, ecco che, poche ore prima, ha deciso di ritirarsi e di non salire sul palco del Festival di Sanremo stasera come ospite. Non si sa, al momento, quale sarebbe stato l’intervento che avrebbe fatto nella serata Cover Schettini. Sta di fatto che non ci sarà.