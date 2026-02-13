Carlo Conti: “Pucci? La verità sul governo”, poi conferma l’addio a Sanremo

Carlo Conti si svela stamattina e decide di tornare a parlare del caso legato ad Andrea Pucci. Non solo, il conduttore fa delle precisioni su un suo eventuale ritorno al Festival di Sanremo nelle prossime edizioni. Tornando al comico, sono nate varie polemiche in queste settimane. Lo stesso direttore artistico del Festival aveva deciso di averlo al suo fianco come co-conduttore della terza serata. Ma ecco che, improvvisamente, lo stesso Andrea ha deciso di fare un passo indietro.

Pucci ha deciso di non andare a Sanremo 2026, a causa di alcune minacce e attacchi ricevuti sui social network. La sua presenza non era gradita non solo a una parte del pubblico, ma anche in politica. Infatti, il PD è intervenuto per chiedere spiegazioni ai vertici Rai sul motivo per cui era stato invitato un comico spesso definito “omofobo e razzista” per le sue battute. Ebbene, in queste ore, Conti mette un punto alle polemiche, ai microfoni di Rtl 102.5, precisando di aver preso questa decisione da solo.

Infatti, ci tiene a precisare di non aver ricevuto alcuna interferenza da parte del governo Meloni, come qualcuno aveva ipotizzato:

“Noi direttori artistici abbiamo assoluta carta bianca: nessuno si permette di interferire, di dirmi chi prendere o meno. Non è successo né prima con altri governi né con questo. Siamo professionisti e lavoriamo con autonomia”

La sua scelta di averlo al suo fianco nella terza serata deriva dal fatto che Pucci è stato premiato per i suoi incassi all’Arena, a teatro. Inoltre, fa notare che la sua presenza a Zelig, ad esempio, non aveva mai fatto discutere. Eppure non può non sottolineare che il Festival di Sanremo è, giustamente “nell’occhio del ciclone e si viene tirati un po’ tutti per la giacca, è l’occasione per parlare e sparlare”.

Carlo Conti conferma che non ci sarà nel prossimo Sanremo

Non sarà lui il conduttore e direttore artistico dell’edizione 2027 del Festival. Aveva già, qualche settimana fa, fatto presente questa sua idea. Oggi conferma che ha preso questa decisione definitiva. Conti è arrivato al suo quinto Festival e oramai ritiene che questo sia il “numero perfetto per smettere”. Ha condiviso gli ultimi 12 anni di direzione artistica con Amadeus e Baglioni. Ora crede che sia arrivato il momento di cambiare e di portare nuove idee al Teatro dell’Ariston.

Ora vorrebbe, giustamente, concentrarsi su questa attuale edizione, che a quanto pare sarà per lui l’ultima da conduttore. E pensa che sarebbe bello avere sul palco il gruppo degli atleti che hanno vinto le medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, per celebrarli. Questo è, attualmente, il suo desiderio per il programma della musica più atteso dell’anno in Italia.