Terra Amara, Yilmaz muore: anteprima video, pubblico sconcertato

Spoiler a Verissimo. Nel corso della puntata in onda sabato 16 settembre, Silvia Toffanin ha accolto in studio l’attore Uğur Güneş, colui che presta voce e corpo al personaggio di Yilmaz nella soap turca Terra amara. La conduttrice e l’interprete hanno rivelato in esclusiva che Yilmaz morirà. In anteprima è stata mostrata la scena che chiuderà il percorso della star nella trama della popolare serie tv.

Uğur Güneş, a proposito del legame con il personaggio di Yilmaz, ha dichiarato:

“Gli voglio bene. Non avrei potuto interpretarlo così, se non gli volessi bene. È stata una bella avventura. Ho lavorato duramente per questo personaggio, ma ogni storia ha una fine”.

In questo caso non si è trattato di un discorso retorico. A breve Yilmaz uscirà davvero di scena. Terra Amara proseguirà senza di lui. Non appena la notizia è stata data, il pubblico in studio presente a Verissimo ha scandito un lungo “noooo”. Qualcuno ha sperato che la scena del decesso nella fiction fosse stata pensata, ma che ci sarebbe voluto ancora un po’ prima che Yilmaz lasciasse il set. E invece no, tra pochi giorni, più precisamente sabato prossimo, il 23 settembre, l’attore si congederà definitivamente dalla soap opera. Di seguito il video spoiler della sua dipartita:

“Purtroppo ogni storia ha una fine. La storia prevedeva questo ed è finita. Voglio ringraziare tutti gli spettatori che mi hanno seguito. Yilmaz è vissuto grazie a voi, è il momento di dire addio”, ha spiegato Uğur Güneş. Lo spoiler relativo al decesso di Yilmaz ha subito fatto il giro dei social. Tantissimi gli affezionati a Terra Amara che hanno espresso sconcerto. “Basta, non lo guardo più”; “Sto piangendo”; “Non ci credo”; “Non è possibile”. Sono solo alcuni dei molti commenti dei telespettatori che seguono giorno dopo giorno le dinamiche della fiction.

Yilmaz di Terra Amara: le vacanze italiane e le difficoltà per diventare attore

Il volto di Terra Amara ha anche parlato di qualche suo lato privato. Di recente è stato in vacanza in Italia. Diversi fan l’hanno riconosciuto:

“Ho passato le mie vacanze in Italia, poi sono tornato a Istanbul. Non ho imparato molto della lingua, ma ho mangiato tantissimo. Conosco poche parole, buongiorno, bellissima e grazie. Sono rimasto molto sorpreso dall’affetto ricevuto in Italia. In realtà essere amato così tanto, forse è un po’ eccessivo e io mi sento in imbarazzo, ma è una cosa bellissima e vi ringrazio”.

Uğur Güneş, nello studio di Verissimo, ha inoltre parlato delle prime tappe della sua carriera. Non tutto è stato semplice. Sono infatti stati diversi i no ricevuti e le porte sbattute in faccia. Lui però non ha mollato ed ha continuato ad inseguire il sogno della recitazione. Alla fine ce l’ha fatta: