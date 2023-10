Terra Amara trame 23-28 ottobre 2023: Fekeli confessa

Anticipazioni Terra Amara episodi 23-28 ottobre 2023

Cosa aspettarsi dalle prossime trame di Terra Amara in onda dal 23-28 ottobre 2023 su Canale 5? Parliamo della celebre soap opera turca in costume in onda sulla rete ammiraglia Mediaset con nuovi colpi di scena pronti a sconvolgere gli spettatori di Canale 5.

Nel corso della settimana dal 23-28 ottobre 2023, infatti, i nostri personaggi sono chiamati ad affrontare le dure conseguenze delle proprie azioni e delle proprie bugie, preparando così il pubblico ad alcune inaspettate confessioni e sconcertanti verità.

Prima tra tutti, ad esempio, la dichiarazione di Fekeli a Mujgan. Confessione seguita da un’altra grande verità che riguarda il passato di Fekeli e che l’uomo ha sempre tenuto ben nascosta da quando è arrivato nella città di Çukurova. Di cosa si tratta? Andiamo con ordine leggendo le trame complete, giorno per giorno, di Terra Amara in onda dal 23-28 ottobre 2023.

Terra Amara 23 ottobre 2023, Mujgan sotto shock

Nel corso delle prossime puntate la pediatra Mujgan deve ancora riprendersi dalla sconvolgente scoperta sull’assassina della signora Hunkar. Ad ucciderla, infatti, è stata proprio sua zia Behice che ha appena perso la vita gettandosi da una scogliera. La tensione, quindi, arriva alle stelle, ma per fortuna la donna trova un po’ di conforto in persone fidate come Fikret e Fekeli. Intanto infervorano i preparativi per il funerale di Behice a Istanbul.

Terra Amara 24 ottobre 2023, Fikret si dichiara

Continua a crescere la connessione e la vicinanza tra Fikret e Mujgan, tanto che lei decide di aprirsi con l’uomo confidandogli tutte le atrocità commesse dalla zia ormai defunta. Per tutta risposta Fikret prova a consolarla ammettendo i suoi sentimenti verso di lei: si è innamorato. La reazione di Mujgan sarà inaspettata.

Terra Amara 25 ottobre 2023, Mujgan disperata

Nonostante le manifestazioni di affetto appena ricevute, Mujgan non può ignorare il fatto che proprio sua zia si sia sporcata le mani di omicidio decidendo poi di suicidarsi e non pagare per le sue nefandezze. A questo punto Fekeli la rassicura del fatto che non è certamente lei la responsabile delle azioni crudeli e insensate di Behice. Mujgan riuscirà a tranquillizzarsi?

Terra Amara 26 ottobre 2023, Demir scoperto

Intanto Umit si presenta a villa Yaman in tempo per la cena, sconvolgendo così Demir che si ritrova davanti proprio la sua amante. Nonostante il ragazzo provi in tutti i modi a nascondere il forte imbarazzo per la situazione, a qualcuno non sfugge il suo particolare atteggiamento: Sveda capisce che tra i Demir e Umit c’è una forte intesa che supera il mero interesse fisico.

Terra Amara 27 ottobre 2023, Fikret rivela il suo segreto

Arriva intanto il momento della resa dei contri tra Fekeli e Fikret. Il primo, infatti, gli chiede spiegazioni sull’ossessivo rancore verso la famiglia Yaman. Perché Fikeli li odia così tanto? A questo punto il ragazzo, che ha da sempre taciuto i veri motivi del suo arrivo a Çukurova, finalmente decide di parlare e confessare tutta quanta la verità: Adnan Yaman era suo padre.

Terra Amara 28 ottobre 2023, Adnan Yaman è il padre di Fikret

Più tardi Sevda si imbatte per caso nella lettera anonima di Fikret indirizzata al fratello. Quest’ultima nasconde al suo interno informazioni sensibili, come la descrizione dettagliata di tutte le terribili azioni commesse da Adnan Yaman. Tra queste, prima tra tutte, quella di non aver mai riconosciuto un figlio illegittimo. A questo punto Zuleyha, consapevole che la lettera posso rovinare la reputazione della famiglia, chiede a Saniye di approfondire subito il mistero.