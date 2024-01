Terra Amara raddoppia, l’azione contro Doc: il piano di Mediaset

I piani alti di Mediaset hanno già deciso: per contrastare Doc – Nelle tue mani, che torna su Rai 1 dall’11 gennaio 2024, ecco che posiziona Terra Amara in prima serata due volte a settimana. Questa è la scelta presa per Canale 5, come riporta Davide Maggio. La guida TV dei canali Mediaset è già stata modificata, come è possibile notare sul sito ufficiale. Tale cambiamento, però, porta ad altre modifiche del palinsesto, che riguardano il calcio. Infatti, una partita di Coppa Italia finisce su Italia 1.

La fiction con protagonista Luca Argentero rappresenta per Rai 1 un vero asso nella manica. Infatti, Doc – Nelle tue mani è stato con le sue due prime stagioni un enorme successo, registrando ascolti da record. A contrastare Rai 1 ci pensa Canale 5, che porta in prima serata un doppio appuntamento con Terra Amara. Infatti, la soap opera turca andrà in onda anche di giovedì sera con nuovi episodi, dall’11 gennaio 2024, oltre che domenica 7 gennaio.

D’altronde Terra Amara è per Mediaset un titolo di punta in questo momento. Sono tantissimi i telespettatori affezionati agli abitanti di Cukurova, che presto saluteranno Canale 5. Infatti, c’è da dire che la soap opera con protagonista Zuleyha Altun sta per giungere al termine e va in onda attualmente in Italia con la sua ultima stagione.

Ma cosa accade alle partite di Coppa Italia con questo cambio di programmazione? Giovedì 11 gennaio, era prevista in prima serata la sfida Juventus-Frosinone. Ebbene questa partita pare che è stata spostata su Italia 1, dove sarebbe dovuto andare in onda il famoso e amato film Mamma Ho Riperso l’Aereo – Mi Sono Smarrito a New York.

Si tratta di una modifica della programmazione dei canali Mediaset messa in atto per contrastare gli ottimi ascolti ottenuti da Doc con Luca Argentero. Infatti, le partite di Coppa Italia di martedì e mercoledì dovrebbero restare programmate nella prima serata di Canale 5. L’unico cambiamento riguarda giovedì con Juventus-Frosinone, che coincide proprio con il ritorno dell’amatissima fiction di Rai 1.

Non resta ora che attendere per scoprire se questo piano di contrasto messo in atto da Mediaset riuscirà a toccare la serie con protagonista Argentero sulla prima rete della TV di Stato.