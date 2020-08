Covid, Teresanna Pugliese sbotta: “Accusata di infettare gente”, lo sfogo

Teresanna Pugliese non ci sta. Sono giorni di grande fermento per gli ex protagonisti di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip. Molti volti infatti sono finiti sotto ai riflettori dopo essere risultati positivi al Coronavirus di ritorno dalla Sardegna. Selvaggia Lucarelli e tanti altri si sono scagliati contro alcuni di loro, ma molti non ci stanno e si stanno difendendo. Tra questi nomi è finito erroneamente anche quello di Teresanna. Abbiamo detto erroneamente non a caso, perché l’ex gieffina non è risultata affatto positiva al test per il Coronavirus ma qualcuno ha pensato di inserirla tra i volti positivi e questo ha scatenato un putiferio. Pare infatti che più di qualcuno, vedendo che Teresanna non è in quarantena e si gode gli ultimi giorni d’estate, abbia accusato l’influencer di andare in giro a infettare la gente. Dopo queste accuse, infondate, Teresanna ha deciso di intervenire.

Teresanna Pugliese non ha il Coronavirus: l’ex gieffina sbotta su Instagram e chiarisce

Tra le stories la Pugliese ha pubblicato la prova della sua negatività al test, con tanto di foto fatta al referto medico che lo attesta. Sopra l’immagine ha scritto di voler dimostrare come spesso si trasforma la realtà in un batter d’occhio. Teresanna ha raccontato di aver fatto il test appena rientrata a casa e di essere risultata negativa, tuttavia ha preferito non rendere pubblica la vicenda. Oggi invece è costretta a farlo: “Addirittura la gente pensa che me ne vada in giro a infettare il prossimo”, ha scritto. Poi si è chiesta se sia giusto o meno essere vittime di un sistema simile, se sia possibile dichiarare il falso e accusare ingiustamente colpendo magari anche chi non ha modo di difendersi.

Teresanna Pugliese, tutta la verità sul suo conto: “State facendo show”

Infine, Teresanna ha invitato tutti a fare qualche opera di bene anziché inventarsi notizie infondate. Ma soprattutto la Pugliese ha chiesto rispetto per la gente che sta combattendo davvero contro il Coronavirus e sta soffrendo. Ma anche per chi ha già sofferto. “State facendo show su un momento tragico solo per nutrire ego e follower”, ha chiosato Teresanna. Un durissimo sfogo, l’influencer non ha usato mezzi termini per scagliarsi contro chi ha inventato di sana pianta la sua positività al Coronavirus. E adesso speriamo che questo suo sfogo servirà a chiarire la verità sul suo conto.